“Ojo pelao” con Tatis jr.

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

En serio: los Padres de San Diego están haciendo un gran esfuerzo por disimular los efectos deportivos y de imagen con la lesión de Fernando Tatis jr.

Es mi impresión que la preocupación del equipo es grande, pero se han tomado una primera pausa de 10 días para una mejor evaluación. Es decir que a mediados de la próxima semana ya tendrán una idea mas definida de la situación.

El caso llama mi atención porque, según A.J. Preller, el gerente de San Diego que acordó el pacto de 14 años por US$340 millones, dijo palabras extrañas en la conferencia de prensa del martes, las cuales hay que leer entre comillas: “El médico reconoció que podría ocurrir otra dislocación parcial, pero consideró que disputar la temporada no lo pondría en riesgo a largo plazo”.

¿Qué significará eso? Pienso que son apreciaciones intentando contener la hemorragia inicial en cuando al problema.

Y añaden esto: “Todos estamos confiados en que una cirugía no sería la solución en este momento. Lo podemos mantener en el campo este año y tenerlo en un punto en el que pueda ser exitoso, sin dolor y sin provocarle daño a largo plazo”. Eso se entiende poco.

Dicen los expertos que un desgarre muscular en el hombro siempre es un problema serio, y lo es mucho mas si sufre una luxación.

Tatis estuvo enfrentando dolores durante los entrenamientos, y lo sucedido el lunes, cuando le ocurrió la lesión al finalizar un swing, podría ser grave.

Miguel Andujar tuvo un desgarre de hombro derecho en 2019, fue sometido a operación , perdiendo prácticamente los dos siguientes años. En 2019 vio acción en 12 juegos, en 2020 solo 21, y aquí jugó para los Toros este pasado invierno, pero también confrontó problemas de lesiones. En 2018, su gran año de debut con los Yanquis, Andújar bateó .297 con 27 jonrones, 92 impulsadas.

Y lean estos números: en 2018, Andujar pegó sus 27 jonrones en 537 turnos, promediando 1 jonron cada 21 turnos. Entre 2019 y 2020 tuvo 1 hr. En 109 turnos, un desastre. ¿Perdió su poder o estaba limitado por la lesión?.

Sigan bien el caso de Tatis porque no todo está claro. Ojalá que no sea grave, para que el inicio de lo que seria una gran carrera no se vea perjudicado.

DE INTERES : Atlanta le ganó el doble juego de ayer a los Nacionales, y mejoran un poquito su mal comienzo pues habían perdido sus cuatro primeros.. Juan Soto, de Washington y Marcell Ozuna, de Atlanta, estuvieron flojos en el doble compromiso… Ozuna tiene 3 hits en 23 turnos, y debe acelerar su ritmo..-.Luis Castilo tuvo una presentación muy decente por Cincinnati, ante los Piratas. En 7 innings aceptó 7 entradas de 4 hits, 5 ponches y fue el ganador.El partido finalizó 11 por 4, y Cincinnati tiene su marca en 5-1, asombrosa..Tienen un promedio de casi 10 carreras por juego en este tremendo comienzo..Wilmer Difó, jugando la antesala de los Piratas, bateó de 4-3 y tiene promedio de .375….. Nelson Cruz tuvo un día tranquilo, apenas un hit en 4 turnos, pero Minnesota superó a Detroit 3 por 2…Alex Colomé tuvo su segundo salvado, y Miguel Sanó de 4-0 extendiendo su pésimo inicio. Sanó tiene de 23-2, promedio de .087…. Boston le ganó la serie de 3 a Tampa por barrida. El triunfo de ayer fue 9 por 4….Rafael Devers tiene de 19-2, batea para .105, para preocuparse..José Ramírez sonó su bate para Cleveland, en el triunfo de 4 por 2 sobre Kansas City. Ramírez pegó par de jonrones y remolcó las cuatro de su equipo, un día excelente…..

EL PROYECTO: En el congreso circula un proyecto del Senador Franklyn Romero (PRM-provincia Duarte), que pide declararse el 23 de septiembre como dia del Pelotero Dominicano, la fecha en que Osvaldo Virgil debutó en las mayores, el primer dominicano.. Pero, en 2001 Hipolito Mejía firmó un decreto señalando el día 11 de enero como Día del Pelotero Dominicano, escogiéndose dicha fecha por la Tragedia de Río Verde…El colega Héctor Gómez es asesor del Senador, y me comentó que desean especificar que el 23 de septiembre sería Del Pelotero Dominicano en Grandes Ligas…Y yo pregunto: ¿para qué impulsar esa mojiganga? Dejen eso así, o anulen lo del 11 de enero. No deben haber dos días para lo mismo…