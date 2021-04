Mujer alega que fue aterrorizada por asalto jugador NFL

AP

HOUSTON

La primera mujer que acusó al mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, de agresión sexual y acoso en una demanda, habló públicamente el martes, alegando que estaba aterrorizada por su encuentro con el jugador de la NFL y que él debe rendir cuentas por sus acciones. .

Durante una conferencia de prensa, Ashley Solis dijo que fue agredida y traumatizada cuando intentó darle un masaje a Watson en marzo de 2020. Associated Press generalmente no menciona a las víctimas de agresión sexual, pero Solís ha optado por identificarse públicamente.

"Me presento ahora para que Deshaun Watson no agreda a otra mujer ... Estoy buscando justicia no solo en mi nombre sino para todos los sobrevivientes ... Se trata de que se escuche mi voz", dijo Solís entre lágrimas mientras leía. una declaración, agregando que ya no tenía miedo de hablar. Watson ha sido acusado de agresión o acoso sexual en demandas presentadas por 22 mujeres.

La descripción de Solís de su encuentro con Watson, en el que supuestamente la tocó con su pene durante la sesión de masaje, refleja las acusaciones hechas por las otras mujeres en sus demandas . Acusan a Watson de exponerse, tocarlos con su pene o besarlos en contra de su voluntad mientras él recibe un masaje. Al menos una mujer ha alegado que Watson la obligó a practicar sexo oral durante un masaje en diciembre. Todas las mujeres que han demandado a Watson son masajistas con licencia o trabajaron en un spa o en un negocio similar. La primera demanda, de Solís, se presentó el 16 de marzo y la más reciente se presentó el lunes.

El abogado de Watson, Rusty Hardin, calificó las acusaciones de “sin fundamento” y cuestionó las acusaciones contra Watson, alegando que se hicieron luego de un intento fallido de chantajear a su cliente por $ 30,000.

El Departamento de Policía de Houston dijo la semana pasada que estaba investigando a Watson después de que un denunciante presentara un informe a la agencia sobre Watson. Tony Buzbee, quien representa a las 22 mujeres, dijo que no fue Solís sino otra de sus clientas quien presentó el primer informe a la policía.

Solís dijo en su comunicado que desde el presunto asalto sufre ataques de pánico, ansiedad, depresión y ya no se siente cómoda trabajando como masajista.

“Entré en la terapia de masajes para curar a las personas, para curar sus mentes y cuerpos, para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso ”, dijo Solís, y agregó que su demanda no se trataba de buscar dinero.

Pero en un comunicado, Hardin, alegó que Buzbee buscó "$ 100,000 en dinero para el silencio" en nombre de Solís antes de presentar su demanda.

La declaración de Hardin incluyó copias de correos electrónicos de febrero entre la firma de Buzbee y Scott Gaffield, un abogado de Watson, discutiendo el acuerdo de $ 100,000.

“Mis intercambios de correo electrónico ... fueron muy claros. No pensamos que los hechos mostraran que Deshaun hubiera hecho algo malo con su cliente. Creíamos entonces, y creemos plenamente ahora, que Deshaun aprendió una lección sobre cómo ponerse en este tipo de situación al interactuar con personas que no conoce ”, dijo Gaffield en un comunicado.

En la conferencia de prensa del martes, un abogado del bufete de Buzbee leyó una carta escrita por otra de las mujeres que acusó a Watson de agresión sexual y también eligió ser identificada públicamente.

En la carta, Lauren Baxley llamó a Watson "un depredador con poder" y alegó que la tocó con su pene varias veces durante una sesión de masaje. Dijo que después de la sesión, sintió vergüenza y terror de que nadie le creyera.

"Hay un trauma asociado con el contacto sexual no deseado y la agresión en un lugar que está destinado a traer paz y terapia, pero hay terrores aún más profundos que ustedes han traído a mi vida", dijo Baxley.

En un correo electrónico reciente a los poseedores de boletos de temporada, el presidente de los Houston Texans, Cal McNair, cuya familia es propietaria del equipo, dijo que estaban al tanto de las demandas contra Watson y que el equipo se toma "estas acusaciones muy en serio".

“Mientras esperamos la conclusión de estas investigaciones, expresamos nuestra firme postura contra cualquier forma de agresión sexual. Nuestra familia y toda la organización de los Houston Texans están profundamente preocupados por cualquier forma de abuso y condenamos este tipo de comportamiento ”, dijo McNair.

La NFL ha dicho que está investigando las acusaciones contra Watson.

Watson es uno de los mejores mariscales de campo de la liga y lideró la NFL en yardas por pase la temporada pasada. Firmó una extensión de contrato por cuatro años y $ 156 millones con los Texans la temporada baja pasada, pero se sintió descontento con la dirección del equipo cuando Houston se hundió a 4-12. Watson solicitó un intercambio en enero.