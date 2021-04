Curry y Warriors con remate furioso mantienen a raya a Bucks 122-121

AP

SAN FRANCISCO (AP)- - El tierno coxis de Stephen Curry mejoró mucho, el dos veces Jugador Más Valioso lideró uno de esos finales furiosos que definieron a Golden State durante los últimos años y todas esas carreras de Finales de la NBA.

Kelly Oubre Jr.convirtió un par de tiros libres cuando quedaban 7.7 segundos para darle a Golden State la ventaja, y Milwaukee falló al final cuando los Warriors mantuvieron a raya a los Bucks 122-121 el martes por la noche.

Curry anotó un triple con 1:06 por jugar en el camino a 41 puntos con cinco triples mientras su equipo regresó tarde y trabajó hasta el timbre final para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

“Honestamente, estoy disfrutando la noche. Esta noche se podía ver mucha emoción en todos ”, dijo Curry. "Todos sabíamos lo mucho que necesitábamos esto, y quieres mantener esa alegría y energía y, con suerte, el viernes, sábado juntamos dos actuaciones realmente buenas y te das la oportunidad de ganar y mantener eso".

Curry y su entrenador, Steve Kerr, compartieron un abrazo extra largo después y exhalaron.

“Cuando pierdes todo lo que perdimos en una fila, una victoria merece un abrazo”, dijo Kerr.

Jrue Holiday anotó la canasta de la ventaja después de su rebote ofensivo con 29 segundos por jugarse.

La volcada de Andrew Wiggins con 1:59 por jugar lo convirtió en un juego de un punto, luego Golden State hizo una parada defensiva antes de que Kent Bazemore pusiera a su equipo por delante la próxima vez.

Oubre terminó con 19 puntos y Bazemore anotó 18 en apenas la segunda victoria de los Warriors en nueve juegos. Se quedaron atrás por 12 al final del tercero.

"Esta noche fue un buen ejemplo de cómo aguantar después de que las cosas se nos salieron mal y Milwaukee construyó esa gran ventaja en la segunda mitad", dijo Kerr. "Realmente me encantó la energía y la competitividad que nos dio una victoria".

Khris Middleton anotó 28 puntos y Milwaukee volvió a fallar al grandote lesionado Giannis Antetokounmpo. Holiday terminó con 29 puntos y anotó triples consecutivos que no fueron suficientes.

Antetokounmpo se quedó fuera de su segundo partido consecutivo por un dolor en la rodilla izquierda después de perderse una victoria por 129-128 en Sacramento el sábado. El dos veces Jugador Más Valioso, quien anotó 47 puntos para igualar su récord de la temporada en la victoria 127-109 sobre Portland el viernes, se perdió su cuarto juego de los últimos nueve de los Bucks después de que la esperanza había sido que jugaría el martes.

"Estaba calentando esta noche y lo sintió un poco", dijo el entrenador de Milwaukee, Mike Budenholzer. "Acabo de tomar la decisión de que esta noche no fue una buena noche, una noche en que él debería estar fuera".

Para los Warriors, esta actuación marcó un progreso en muchos frentes: la energía en ambos extremos, la atención al detalle que había faltado durante un reciente viaje por carretera particularmente desalentador y, por supuesto, el resultado de la W.

Curry disparó 14 de 21 y 5 de 10 desde lo profundo. Se había perdido el partido del viernes en Toronto con el cóccix magullado y luego jugó casi 37 minutos el domingo en Atlanta.

"Creo que todos deberíamos detenernos y apreciar lo que está haciendo en este momento", dijo Bazemore.

Milwaukee había ganado dos seguidos contra Golden State, incluida una derrota por 138-99 el día de Navidad, y los Bucks vieron el final de una racha de tres victorias consecutivas en la casa de los Warriors.

Golden State salió disparando y acertó 7 de 11 para adelantarse 18-5 y obligar a los Bucks a dos tiempos muertos iniciales.

Kerr se mostró complacido con la respuesta de su equipo después de una semana difícil.

Su deseo previo al juego: “No. 1, defender sin cometer faltas sería fantástico. Fue tan decepcionante la otra noche jugar realmente un buen partido en general y competir y tener la oportunidad de ganar y simplemente abrirnos camino hacia la derrota ”.

CONSEJOS

Bucks: El reserva F PJ Tucker se perdió su séptimo juego consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda. No practicó el lunes y ha jugado solo en tres juegos para los Bucks desde que lo adquirieron de Houston. ... Holiday fue nombrado jugador de la semana de la Conferencia Este el lunes y sumó 33 puntos, 11 asistencias y siete rebotes en Sacramento sin Antetokounmpo. Holiday firmó el domingo una extensión de cuatro años que valdrá al menos 134 millones de dólares si ejerce la opción de cuarto año.

Warriors: Curry está a solo 88 puntos (17,695) del récord de 17,783 puntos en la franquicia de la carrera del miembro del Salón de la Fama Wilt Chamberlain. ... Los Warriors acertaron cinco de sus primeros seis tiros, triples de Curry, Oubre y Wiggins, para una rápida ventaja de 13-3 y un tiempo muerto de los Bucks a las 9:30.

HASTA LA PRÓXIMA

Bucks: En Dallas el jueves por la noche después de haber ganado 21 partidos seguidos contra los Mavericks.

Warriors: reciba a Washington el viernes por la noche en el primero de los dos enfrentamientos de la segunda mitad con los Wizards.