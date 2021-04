¿Por qué la merma boricua?

Hace unos días preguntaba por qué Puerto Rico ha bajado tanto en la producción de peloteros de Grandes Ligas. Un amigo lector, imagino que puertorriqueño (Apolinar Vargas),. Nos da un poco de luz sobre lo que sucede allí.

“Buenos dias Sr. Cruz. Referente a su pregunta sobre qué ha pasado con los boricuas y la disminucion de peloteros en la isla y en MLB.

. El mayor y único factor es el “draft” de peleteros a nivel de High School y Colegios Universitarios (que fue implantado en los años 90). El joven Boricua tiene que tener 18 años y diploma de High School antes de firmar un contracto con equipos de ligas mayores.

Muchos de ellos siguen hacia las universidades buscando mejores contratos y opciones en el draft. Al llegar a las universidades muchos se dan cuenta que tener una carrera profesional (abogados, medicos, ingenieros), es una vida mas segura que el sueño de ese 2% que solo puede llegar, luego de firmar un contrato de ligas menores.

Todos sabemos que no todos van a llegar. El competir con jovenes del territorio continental y Canada no es facil, porque Canada es parte del draft. En estos momentos se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos, los scout que tiene la isla.

Francisco Lindor, Carlos Correa y Javy Baez, se trasladaron a Florida en sus años escolares buscado mejores opciones durante el draft, debido a la falta de scouts.

No es un pretexto, es solo una realidad cuando se compara con los demas paises. Espero aclarar un poco sus dudas. Sin fines politicos, porque odio el negocio de la politica, es el precio de de ser un territorio. Gracias. Apolinar Vargas, Tampa, Florida.

COMENTARIO. Añado, además, que en Puerto Rico no existen academias y los scouts escasen como “la muella de gallo”.

CUMPLEAÑOS 39: Fue ayer el cumpleaños 39 de esta columna, Miniaturas del Beisbol. Un largo trayecto de este “proyecto” que nació el 6 de abril de 1982 en el diario Hoy, allí estuvo hasta 1988 cuando pasó al desaparecido Ultima Hora, y está en Listin Diario desde el 4 de julio del 2002. En estas casi 4 décadas, todos, yo y los lectores, nos hemos enriquecido, hemos aprendido y nos hemos mantenido actualizados sobre el beisbol y el deporte general. Gracias, y sigan cerca, siempre.

¿Cuánto VALE LA LESION?: Lamentable la lesión de Fernando Tatis jr., imprevista y en un momento en que inicia su primera campaña de un pacto de US$340 millones. ¿Cuánto ganaría en 2021, es decir cuánto perdería el equipo si no puede jugar este año?. No es una suma espectacular, son solo US$1.7 millones, pues asi lo dice su contrato por 14 años. De cualquier forma, esperemos la información definitiva, a ver cuál es su peor escenario ( o el mejor, que en este caso no existe).

RESULTADOS: Los Astros de Houston continúan ganando, vencieron a los Angelinos 4 por 2 y pusieron su marca en 5-1.. Los Angelinos, en 4-2, tuvieron a Albert Pujols flojo, falló 4 veces y su promedio está en .125.,.. El boricua Carlos Correa pegó jonrón de dos en el noveno para decidir el juego. ..Los Nacionales tuvieron su primer juego, un triunfo de 6 por 5 sobre Atlanta en 10 innings. ¿Quién decidió? Sencillo de Juan Soto, ante pitcheo zurdo, su único del juego porque tenia de 4-0..Atlanta tiene 4 derrotas, cero victoria.. El venezolano Ronald Acuña jr. pegó par de jonrones. Max Scherzer, de Washington, tiró 6 innings de 5 hits, 4 carreras, 9 ponches… Nelson Cruz volvió a manifestar su calentura pegando su tercer jonrón en dos días. Pero, Minnesota perdió ante Detrolit 3-4…El zurdo Gregory Soto fue el ganador con 2 innings en relevo, dos ponches, y el derrotado fue su compatriota Hansel Robles.. Miguel Sanó empieza mal, falló cuatro veces y batea .105…

MOVIMIENTOS: Los Yanquis consiguieron ayer al venezolano Rougned Odor, procedente de Texas, por dos jugadores de liga menor…, Odor juega la segunda base, donde los Yanquis tienen a D.J. LeMahieu…¿Cuál será el plan?... El infielder venezolano Orlando Arcia, de Milwaukee, fue enviado a Atlanta por dos lanzadores… Washington puso ayer un numeroso grupo de jugadores en lista restringida por 10 dias, y se supone que todos tienen Covid: Alex Avila, Josh Bell, Yan Gomes, Patrick Corbin, Brad Hand, Josh Harrison, Jon Lester, Jordy Mercer, Kyle Schwarber..El problema es grave pues casi todos juegan regular, incluso los pitchers.. ¿Qué sucederá ahí?

