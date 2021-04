Stanford se corona en final de básquetbol femenil de la NCAA

AP

San Antonio, Texas

Tara VanDerveer abrazó a cada una de las jugadores de Stanford mientras subían la escalera para cortar un pedazo de red, coronando una travesía agobiante y emocionante y poniendo fin a una exhaustiva sequía de títulos del Cardinal.

Después de 29 años en total y de tener que jugar fuera de casa durante 10 semanas esta temporada debido a la pandemia del coronavirus, VanDerveer y el Cardinal son nuevamente campeonas de básquetbol femenil universitario de la NCAA.

Haley Jones anotó 17 puntos y Stanford venció el domingo a Arizona 54-53, dando al Cardinal y su entrenadora de Salón de la Fama su primer campeonato nacional en 29 años.

“Tras superar todo lo que superamos, estamos emocionadas de ganar el campeonato COVID”, dijo VanDerveer. “El otro no estuvo tan cerrado, el último. Pero estamos emocionadas. Nadie se acuerda el marcador, nadie recuerda quien anotó, es un campeonato nacional y estoy entusiasmada de representar a Stanford”.

De ninguna manera fue una obra maestra y ambos equipos batallaron para encestar. Pero Stanford hizo lo suficiente para ganar —por segunda ocasión consecutiva por un punto.

Stanford (31-2) tomó una ventaja de nueve puntos en el cuarto periodo antes que Arizona (21-6) se acercara a 51-50 con un triple de su base estrella Aari McDonald.

Después de un tiempo fuera, Jones respondió con una jugada de tres puntos con 2:24 minutos restantes. Esa sería la última canasta de Stanford en el partido. McDonald acercó a las Wildcats 54-53 a 36,6 segundos del final encestando tres de cuatro tiros libres.

“Se lo debo todo a mis compañeros, ellas confían en mi cuando yo no confío en mi misma”, dijo Jones, quien fue nombrada la Jugadora Más Destacada del torneo.

Ha sido una travesía complicada para VenDerveer y el Cardinal esta temporada. El equipo se vio obligado a estar fuera de casa 10 semanas debido al coronavirus y pasaron 86 días en hoteles durante esta campaña nómada.

El equipo no se quejó, siguieron como siempre y ahora tienen otro título de la NCAA. En el camino, la entrenadora del Salón de la Fama llegó a 1.099 triunfos y superó a Pat Summitt con la mayor cantidad de victorias en el baloncesto femenil.

A sus 67 años, la entrenadora tiene su tercer título nacional junto a los de 1990 y 1992. Empató a Kim Mulkey de Baylor con la tercera mayor cantidad, detrás de Geno Auriemma y Summitt.