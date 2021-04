Dominicana arriba, Venezuela estancada

Héctor J. Cruz

Este sábado último el infielder Geraldo Perdomo(con L, porque así lo escribió el “escribiente de la oficialía), debutó en grandes ligas con Arizona Diamondbacks, convirtiéndose en el dominicano 814.

Esta es una excelente cantidad, en un recorrido histórico que inició hace 65 años cuando Osvaldo Virgil debutó con los Gigantes de Nueva York el 23 de septiembre de 1956. Virgil tenia 24 años de edad, y hoy disfruta de buena salud, sigue pescando en su tierra nativa Montecristi y trabaja una asesoría especial para los New York Mets. Tiene 88 años de edad, una bendición.

El viernes, la MLB dio a conocer la tradicional lista de los extranjeros en los rosters de sus 30 equipos, y Dominicana sigue arriba, dominando como ha sucedido hace muchas décadas. (Ese es otro dato, que dejo pendiente para esta misma semana).

La suma dada a Dominicana es de 98, pero eso tiene la variable de que incluye a jugadores que están en lista de lesionados y que no están activos. Luego siguen Venezuela con 64, los cubanos tienen 19 y le han pasado a Puerto Rico (18), aunque usted no lo crea . ¿’Qué ha pasado con los boricuas?

Detrás de ellos están los mexicanos con 11, Canada presenta 10, Japón 8, Colombia sigue mejorando y tiene 6, la misma cantidad para Curazao,Corea del Sur 4, Panama solamente 2, Aruba, Australia , Brasil, Alemania, Honduras , Nicaragua y Taiwán 1.

¿Solo 2 de Panamá, solo uno de Nicaragua?.Allí tendrán que hacer programas especiales para mejorar a corto plazo.

Mantengo mi apreciación de que Venezuela está estancada por motivos de su situación socio-política con el presidente Nicolás Maduro, declarado enemigo de Estados Unidos, y con una crisis social migratoria de altos kilates.

Hace ya varios años que los americanos detuvieron bastante su accionar en Venezuela para la captación de talentos, incluyendo la parálisis o desaparición de sus academias de beisbol. Pero que nadie tenga dudas de que cuando eso se normalice volverán a crecer las academias y los venezolanos crecerán en MLB.

Otro tanto se esperaba de Cuba con la apertura que había dado Barack Obama, pero Donald Trump-El Bellaco-detuvo esas relaciones y paralizó todo.

República Dominicana, pues, mantiene su hegemonía, pero el Estado debería promocionar una atención especial para que la producción de nuevos jugadores no se detenga ni haya retroceso. ¿Se está haciendo algo?..

DE INTERES: El héroe dominicano en el primer fin de semana de Grandes Ligas no fue Manny Machado,Vladimir Guerrero Jr. ni Tatis Jr.. Mucho menos Juan Soto, que vio suspendida la serie de Washington y Mets por motivos de 6 casos positivos de Covid 19 en su equipo, los Nacionales.El héroe fue Yermin Mercedes, un jugador que no estaba en planes de los Medias Blancas, pero tuvo tremendo entrenamiento y posiblemente la lesión de Eloy Jiménez le haya abierto un espacio en el roster.. Mercedes pegó de hit en sus 8 primeros turnos imponiendo nuevo record de MLB para comienzos de temporada. ¿Se puede creer?..El caso es que ahora es que deben darle juego mientras mantenga su calentura, a ver qué pasa.… En el partido de anoche, otra vez de designado, y como 5to. Bate… El japonés Shohei Ohtani escribió historia en ese partido cuando hizo las veces de bateador y lanzador, algo que no ocurría desde 1903. Eso lo hacen al estilo “ Guayubín Olivo”, aunque en los tiempos de Olivo no existía el designado. Sin embargo, hago la mención porque el zurdo dominicano de los años 40,50 y 60 era tremendo bateador…. A Domingo Germán no le fue nada bien en su debut este año ante Toronto. Duró solo 3 entradas, le dieron par de jonrones, incluyendo el primero para Vladimir Guerrero Jr.. Michael King, de los Yanquis, tiró 6 ceros de ahí en adelante y el partido finalizó 3 por 1..Toronto le ganó la serie a Nueva York 2 contra uno porque los bates yanquis empezaron dormidos…Albert Pujols disparó su jonrón 663 el pasado viernes, y pasó un poco desapercibido localmente por la Semana Santa…. El nombramiento de Fernando Tatis como manager de las Estrellas no sorprendió. De hecho, él se había reincorporado al club en el pasado torneo, como director de desarrollo, así que las relaciones entre las partes se habían establecido nuevamente luego de su despido en el campeonato anterior…Los Rojos de Cincinnati colocaron al receptor Deivy Grullón para asignación… Los Bravos activaron al panameño Johan Camargo… Barridas: Houston le ganó 4 a Oakland, Baltimore le ganó 3 a Boston y Filadelfia 3 a Atlanta..