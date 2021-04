El lindo mensaje de Tony La Russa a Yermin Mercedes

El dirigente de los Medias Blancas de Chicago le dejó un lindo mensaje al dominicano Yermin Mercedes, que durante el fin de semana acaparó la atención del beisbol al pegar de hit en sus primeros 8 turnos de la campaña.

Los Medias Blancas le entregaron a Yermin la hoja firmada con las alineaciones del partido del 2 de abril, cuando debutó esta temporada bateando de octavo. Ese día su equipo se enfrentó a los Angelinos de los Ángeles de Aneheim.

Los compañeros de Yermin que participaron en el encuentro le firmaron la hoja, aunque solo limitándose a estampar sus firmas junto a sus nombres.

La Russa lo hizo diferente.

El dirigente le escribió un mensaje en español a Mercedes, que dice lo siguiente: “Mi hijo hiso bien”. Y en inglés apuntó lo siguiente: (Surprised me!), “me sorprendiste”, en español, acompañando su firma con el acrónimo del Salón de la Fama 2014, año en el que el histórico dirigente entró al salón de los inmortales del beisbol.

Se trata de un recuerdo que de seguro Yermin Mercedes, de 28 años y nativo de La Romana, atesorará.

Luego, cuando periodistas le preguntaron al dirigente sobre el tremendo debut del fornido receptor y bateador designado dominicano, dijo lo siguiente: “Estaba pensando que no hay nada que se le acerque. Y fue en el clutch (en momento de presión en el juego). Esa es la cuestión, no es solo show”, dijo, citado por MLB.

“Nos está poniendo en una gran posición para ganar. Ganó uno ayer y nos puso en posición de ganar hoy. Me quito el sombrero ante él, le doy una palmada en la espalda, lo que sea necesario", insistió.

La reacción de sorpresa del dominicano fue similar. "Conseguir ocho hits seguidos en las Grandes Ligas, nunca imaginé eso", dijo Yermin Mercedes, visiblemente emocionado. "Ahora, es un nuevo día para mí porque solo quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo todos los días y trabajando con mi enfoque, poner la pelota en juego todos los días, así que estoy emocionado por eso”.

Del otro lado, Joe Maddon, dirigente de los Angels, alabó la pasión con la que juega el dominicano. “Así que lo que vimos anoche no fue un momento anómalo. Pienso que eso es lo que él es y hay que prestarle mucha atención”, advirtió.

Loved this. Yermin Mercedes picks up his first big-league knock. Albert Pujols, with 3,236 hits on his HOF baseball card, flips him the ball and gives him some love. pic.twitter.com/cY7CENRxIc