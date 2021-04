Chris Duarte gana el premio Jerry West en la NCAA

Indianapolis, Estados Unidos

Chris Duarte fue honrado como el mejor escolta de la nación el sábado.

El jugador de último año nativo de Puerto Plata, República Dominicana, fue nombrado ganador del premio Jerry West al mejor guard tirador del 2021 por el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Es el primer jugador de Oregon y el primer jugador de Pac-12 en recibir el premio Jerry West.

El siete veces All-American fue uno de los dos jugadores a nivel nacional que promedió al menos 17.0 puntos y 1.9 robos por juego, mientras disparaban al 50 por ciento desde el campo. Fue el único jugador de una conferencia importante con esos promedios.

"Es un honor ganar este premio", dijo Duarte. "Es una sensación increíble. Este fue uno de los objetivos por los que trabajé este año y se siente bien que ese arduo trabajo haya dado sus frutos.

"Descubrí que Jerry West jugó uno, jugó dos; hizo tantas cosas diferentes realmente bien en su carrera y así es como me gustaría que me conocieran algún día", dijo Duarte. "Me gustaría agradecer a mi familia, mis compañeros de equipo y mis entrenadores por toda su ayuda y apoyo. No podría haber hecho esto sin ellos".

El jugador del año 2021 de Associated Press en el Pac-12 fue nombrado para el primer equipo All-Pac-12 y el equipo defensivo Pac-12 por los entrenadores de la liga. Es siete veces All-American esta temporada, incluida una selección de segundo equipo por Sports Illustrated.

También fue nombrado Jugador Internacional colegiado del año 2021 por NetScouts Basketball.

El máximo anotador de los Ducks con 17.1 puntos por juego se ubicó entre los 10 mejores de Pac-12 en seis categorías estadísticas diferentes y fue el único jugador clasificado entre los 10 mejores de la liga en porcentaje general de tiros de campo (.532) y porcentaje de tiros de campo de tres puntos. (.424).

Duarte fue segundo en el Pac-12 en robos y triples (2.4 por partido), cuarto en porcentaje de tiros de campo de tres puntos (.428) y sexto en anotaciones.

Este es el segundo año consecutivo en que un jugador de Oregon gana uno de los cinco premios nacionales del Salón de la Fama del Baloncesto". Payton Pritchard, ahora con los Boston Celtics, ganó el premio Bob Cousy "Point Guard of the Year" la temporada pasada.

Jerry West fue uno de los mejores tiradores puros en la historia del juego. En la Universidad de West Virginia, West promedió 24,8 puntos y 13,3 rebotes por partido. En 1959, llevó a los Mountaineers a las Finales de la NCAA y capturó el premio al Jugador Más Destacado del torneo. En una temporada senior superlativa, West fue un All-American de consenso y llevó a West Virginia a su tercer campeonato de conferencia consecutivo.

Después de la universidad, West actuó con Los Angeles Lakers junto a compañeros de equipo como Elgin Baylor y Wilt Chamberlain. Conocido como "Mr. Clutch", West ganó un campeonato de la NBA con los Lakers en 1972. Tres años antes, en 1969, West fue nombrado MVP de las Finales de la NBA a pesar de que su equipo no ganó el campeonato. En el momento de su retiro, West ocupaba el tercer lugar en puntos (25.192), el cuarto en promedio de anotaciones (27.0 puntos por partido), el segundo en tiros libres anotados (7.160) y el quinto en asistencias (6.238).

West fue 14 veces All-Star y fue nombrado cuatro veces para el Primer Equipo Defensivo de la NBA. Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en 1980 y votado como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA en 1996.

Ganadores del premio Jerry West

2021 Chris Duarte, Oregon

2020 Myles Powell, Seton Hall

2019 RJ Barrett, Duque

2018 Carsen Edwards, Purdue

2017 Malik Monk, Kentucky

2016 Buddy Hield, Oklahoma

2015 D'Angelo Russell, Ohio State