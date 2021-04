La final de Copa más larga mantuvo el guión previsto

Ramón Orosa

EFE

Bilbao, España

La final de Copa del Rey más larga, la que se tuvo que jugar un año después de cuando se debía por la pandemia, aunque no estaba tan claro antes de comenzar, mantuvo el guión previsto para el 18 de abril de 2020, aunque se disputó el 3 de abril de 2021.

En tiempos de prepandemia, cuando ambos equipos se clasificaron para la final de la Copa del Rey, todo el mundo coincidía en que era el momento de la Real Sociedad y del fútbol combinativo que propone Imanol Alguacil, un técnico de cantera. La Real de la hazaña en el Bernabeú.



La duda era si, ante lo impredecible de un derbi, y más en una final, el conjunto donostiarra iba a ser capaz de acabar con el Athletic como no había conseguido nadie en un torneo siempre a la contra, siempre a la heroica, siempre sobre el pitido final.



Y esas dudas se fueron acrecentando a medida que pasaba el tiempo, el Athletic se engrandecía con un título de Supercopa y con otra final de Copa, y la Real, sin dejar de estar a buen nivel y tener buenos resultados, empezaba a perder el ángel que tenía la temporada pasada.



Pues bien, ese Athletic épico, ese Athletic de los milagros futbolísticos no compareció en la Cartuja, donde tanto había demostrado en enero para ganar la Supercopa al Madrid y al Barça.



Hoy saltó al campo un equipo plano, gris y sin líderes que nunca pudo echar el diente a la Real. Que, como todo el mundo esperaba el año pasado, iba a ser la dueña del balón con jugadores como Mikel Merino, David Silva y Mikel Oyarzabal llevando la iniciativa.



Merino acabo siendo el mejor de un partido que no ofreció más que una inesperada tormenta de agua al principio y un par de jugadas conflictivas con Íñigo Martínez, que estuvo en todas. En las de la Real en el área de Unai Simón y en las del Athletic en la de Remiro, al que fue el único que probó.



Producto de una de ellas llegó, de penalti, el único gol. Por lo demás, mucha emoción por el resultado y poco, muy poco fútbol. Y el poco que hubo fue el que hizo la Real. El guión que parecía escrito para 2020. Y que no cambió en 2021. Resultado: la Real 'txapeldun'.