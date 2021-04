CAROLINA CRUZ DE MARTÍNEZ

La primavera es la temporada más esperada. La misma representa nuevos comienzos, reproducción, retoñar, florecer; representa la transición de dias grises, tristes, fríos a días cálidos, soleados y coloridos.

Hace un año la primavera del 2020 tuvo un matiz invernal. Nos enfrentamos a un nuevo comienzo pero al comienzo de lo que ha representado la mayor crisis de la era moderna. El COVID nos dio la bienvenida primaveral y retoño hacia el verano, el otoño, el invierno y aún sigue con nosotros en este primer cuatrimestre del 2021.

Hace un año todos estábamos desconcertados, temerosos, inciertos, confundidos y sensibles tanto así que hasta quien negaba la existencia De Dios Padre dudó de su misma incredulidad. Todos necesitábamos un refugio mayor. A un año, las cosas parecen estar retornando a la normalidad y esta primavera promete ser más esperanzadora.

La temporada 2021 de béisbol de la MLB arrancó. A un año de casi haber perdido la totalidad de los 162 juegos regulares, peloteros y fanáticos muestran entusiasmo de que se diga PLAY BALL. Para los que amamos este deporte este tiempo siempre provoca mariposas en el estómago pues el pelotero que honra su trabajo se prepara por espacio de 2-3 meses en la temporada muerta para llegar en óptimas condiciones al montículo o al plato. A un año de no tener beisbol, es emocionante decir PLAY BALL.

Pero, el país que no conoce su historia está condenado a repetirla y los seres humanos somos muy buenos en hacernos los locos y “a po ta” olvidarnos de lo que nos causa dolor. Sin embargo, a un año de vivir lo que se sintió como el principio de dolores de los días finales no olvidemos lo frágiles que somos y la oportunidad que tenemos. No demos por sentado el estar vivos y el poder reanudar la normalidad. A un año son muchos los mensajes que se nos han transmitido, no los echemos en el olvido.

“El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo, Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más.”

Salmos 103:15-16