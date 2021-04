El otro favorito también fue eliminado

AP

MIAMI

Naomi Osaka terminó sin posibilidad de reclamar el puesto número uno esta semana.

El favorito de los hombres partió casi 12 horas después cuando el cabeza de serie No. 1 Daniil Medvedev perdió ante el sembrado No. 7 Roberto Bautista Agut de España, 6-4, 6-2. Medvedev destrozó su raqueta con ira después de perder el servicio para quedarse atrás al final del primer set, y poco le salió bien en el resto del camino.

“Si rompió una raqueta es porque perdió la paciencia”, dijo Bautista Agut. "Creo que hice grandes cosas para ponerlo bajo presión y sentirme así".

Medvedev cayó a 0-3 ante Bautista Agut, uno de los seis jugadores que quedan en el cuadro masculino. Ninguno ha ganado un evento Masters 1000.

Sakkari jugará a continuación con la canadiense Bianca Andreescu, número 8, quien perdió su servicio ocho veces pero superó a la no cabeza de serie Sara Sorribes Tormo 6-4, 3-6, 6-3.

"Estoy muy orgulloso de cómo lo manejé esta noche, porque no fue fácil", dijo Andreescu. "Mi cuerpo se estaba rindiendo, y luego mi mente se rindió en un momento, porque solo estaba pensando en lo cansada que estaba".

La otra semifinal femenina de este jueves enfrentará a Barty contra la No. 5 Elina Svitolina.

Osaka ganó su cuarto título de Grand Slam en el Abierto de Australia en febrero, pero en cinco apariciones en Miami nunca ha avanzado más allá de los cuartos de final. Dijo que no podía sentirse cómoda en la superficie de cancha dura del torneo.

"Sentí que no había estado jugando bien todo este torneo, como si no pudiera encontrar un ritmo", dijo.

Contra Sakkari, la única mujer griega clasificada entre las 250 mejores, Osaka perdió 15 puntos consecutivos en su servicio para quedarse atrás y perder una ventaja de 4-1 en el segundo set. Enfrentó un punto de quiebre en siete de sus ocho juegos de servicio.

“Los problemas de servicio de hoy surgieron de la nada”, dijo Osaka. "Mi primer servicio no fue para nada hoy".

Sakkari obtuvo la sexta victoria de su carrera sobre un oponente entre los cinco primeros. Ella todavía está en el torneo solo porque salvó seis puntos de partido en la ronda anterior antes de vencer a la estadounidense Jessica Pegula.

En el juego masculino, el italiano Jannik Sinner, de 19 años, ganó su primera plaza en semifinales en un evento de alto nivel del ATP Tour al vencer al No. 32 Alexander Bublik 7-6 (5), 6-4.

Bublik sonrió mientras felicitaba al pecador número 21 en la red.

"No eres un humano, hombre", bromeó Bublik. “¿Tienes 15 años y juegas así? Buen trabajo."

Sinner se enfrentará a Bautista Agut el viernes.

Osaka hizo solo el 41% de sus primeros servicios y pagó un precio, porque Sakkari atacó agresivamente el segundo set. Sakkari también sirvió bien y prolongó repetidamente los rallies hasta que Osaka cometió un error.

"No creo que haya sido el mejor tenis que jugué en mi vida", dijo Sakkari. "Simplemente hice lo que tenía que hacer".

Osaka tomó una ventaja de 40-0 en el juego de apertura, pero no ganó otro punto con su servicio hasta el segundo set. Cuando terminó la sequía, recibió una gran ovación de la pequeña multitud, a la que siguió con su mejor racha de tenis.

Pero Sakkari se recuperó. De 40-0 en contra, ganó cinco puntos consecutivos, logrando un último regreso atronador para romper con una ventaja de 5-4. Luego sirvió fríamente la victoria.

“Realmente disfruté mucho”, dijo Sakkari.