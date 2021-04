Drummond deja debut con dedo magullado

AP

LOS ÁNGELES

Andre Drummond dejó su debut con los Lakers con un golpe en el dedo derecho del pie, y Jrue Holiday anotó 28 puntos en la victoria de los Milwaukee Bucks por 112-97 sobre Los Ángeles el miércoles por la noche.

Giannis Antetokounmpo tuvo 25 puntos y 10 rebotes, y Khris Middleton agregó 17 puntos y ocho asistencias para que los Bucks rompieran su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria profesional sobre los agotados campeones defensores de la NBA, que aún no cuentan con LeBron James y Anthony Davis.

Drummond anotó cuatro puntos en 14 minutos antes de salir cojeando de la cancha a principios del tercer cuarto después de intentar jugar sin la uña del dedo gordo del pie derecho. La uña se rompió por completo en el primer cuarto cuando el pívot de los Bucks, Brook Lopez, pisó el pie de Drummond, pero Drummond dijo que no notó la extensión de la lesión hasta el medio tiempo, a pesar de que fue "muy, muy doloroso".

"Que me pase esto en el primer juego me desinfla un poco, pero tengo la cabeza alta", dijo Drummond, quien no había jugado en un juego para Cleveland desde el 12 de febrero. juego a juego y regresa mejor que nunca ”.

Los rayos X fueron negativos en el nuevo centro de Los Ángeles, pero el hematoma agrega otro problema de lesiones a la lista de los Lakers antes de un calendario difícil en abril. James se perdió su sexto juego consecutivo para los Lakers con un esguince en el tobillo derecho, y Davis se perdió su vigésimo juego consecutivo por una lesión en la pantorrilla derecha.

"No nos preocupamos por eso", dijo el entrenador Frank Vogel sobre los crecientes problemas de lesiones de los Lakers. “Nos preocupamos por los chicos de uniforme. Sabemos que tenemos suficiente. Tenemos un equipo profundo. Hemos jugado mejor al baloncesto y sabemos que podemos ganar. Nuestro grupo se va a mover ".

Montrezl Harrell anotó 19 puntos y Dennis Schröder agregó 17 puntos para el elenco de apoyo de los Lakers, pero su racha ganadora de dos juegos terminó contra los poderosos Bucks, quienes se recuperaron inteligentemente de una derrota aplastante ante los Clippers.

"Creo que fue importante (porque) los titulares no habían jugado bien en los últimos dos partidos", dijo el entrenador de Milwaukee, Mike Budenholzer. “Tienen altos estándares, altas expectativas el uno del otro. Han puesto el listón muy alto. Tenemos que salir a jugar bien, jugar duro. Esta noche hubo un poco de eso ".

CONSEJOS

Bucks: Bobby Portis se perdió su cuarto partido consecutivo según los protocolos de salud y seguridad de la NBA. ... PJ Tucker se perdió su cuarto partido consecutivo por un tirón en la pantorrilla izquierda. ... Donte DiVincenzo fue sancionado por una falta flagrante sobre Kentavious Caldwell-Pope en el tercer cuarto.