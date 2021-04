El Salón de la Fama Roy Williams se retira

AP

Carolina del Norte anunció el jueves que el entrenador de baloncesto del Salón de la Fama Roy Williams se retira después de una carrera de 33 años que incluye tres campeonatos nacionales.

La decisión se toma dos semanas después de que Williams, de 70 años, cerrara su temporada número 18 con los Tar Heels después de una exitosa carrera en Kansas. Williams ganó 903 juegos en una carrera que incluyó esos tres títulos, todos con los Tar Heels, en 2005, 2009 y 2017.

Carolina del Norte programó una conferencia de prensa en el campus para el jueves por la tarde.

UNC perdió ante Wisconsin en la primera ronda del Torneo de la NCAA en su último juego, que fue la única derrota de Williams en la primera ronda en 30 torneos.

Williams pasó 10 temporadas en su alma mater como entrenador asistente del mentor Dean Smith antes de partir para hacerse cargo del programa Jayhawks en 1988. Pasó 15 temporadas allí, llevando a Kansas a cuatro Final Fours y dos juegos por el título nacional.

Dejó de asumir el cargo de UNC en 2000 después del retiro de Bill Guthridge, pero finalmente no pudo decir que no por segunda vez y regresó como entrenador en 2003 después de la tumultuosa era de Matt Doherty que incluyó una temporada de 8-20.

Williams estabilizó de inmediato el programa y logró su primer campeonato nacional en su segunda temporada con una victoria contra Illinois, marcando el primero de cinco viajes de Final Four con los Tar Heels. Su segundo título llegó en 2009 con un equipo que pasó por el Torneo de la NCAA, ganando todos los partidos por al menos una docena de puntos, incluido el último partido contra Michigan State jugado en el estado natal de los Spartans.

El tercer título fue entregado por un equipo que incluía a jugadores que habían perdido el juego del campeonato de 2016 ante Villanova en un triple que batía el timbre. Esta vez, los Tar Heels vencieron a un equipo Gonzaga que perdió una derrota por el campeonato.

Williams ganó tres títulos del Torneo de la Conferencia de la Costa Atlántica con los Tar Heels después de ganar siete títulos del torneo de la liga con los Jayhawks.

En el camino, Williams solo tuvo una temporada perdedora, un año 14-19 plagado de lesiones en 2019-20, y por lo demás se perdió el Torneo de la NCAA solo en su primera temporada en Kansas cuando heredó un programa en libertad condicional y en 2010 con un UNC. equipo que llegó a la final de NIT.