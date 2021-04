Indios no permitirán caras pintadas en su parque

AP

CLEVELAND

Mientras avanzan con un plan para cambiar su nombre, los Indios de Cleveland dijeron que no permitirán que los fanáticos dentro del Progressive Field usen tocados o pintura facial de nativos americanos.

El equipo anunció la política de vestimenta de los fanáticos para la temporada 2021 el miércoles antes del partido inaugural del lunes contra Detroit.

La nueva política del equipo establece que los fanáticos pueden ser expulsados ??o negar la entrada por conducta desordenada, rebelde o disruptiva que incluye "tocados y pintura facial diseñados de una manera que hace referencia o se apropia de las culturas y tradiciones de los indígenas estadounidenses". Las imágenes, palabras, vestimenta o pintura facial inapropiadas u ofensivas deben cubrirse o eliminarse, y el no hacerlo puede constituir motivo de expulsión o denegación de admisión ".

Los Kansas City Chiefs anunciaron una prohibición similar de tocados en Arrowhead Stadium el año pasado.

Los fanáticos de Cleveland aún podrán usar gorras y ropa con el jefe Wahoo, la mascota contenciosa del equipo. El equipo eliminó la caricatura sonriente y con la cara roja de Wahoo de sus camisetas y gorras de juego hace dos años, pero aún vende mercadería con su imagen.

Los indígenas dijeron a principios de este año que cambiarán su nombre por primera vez desde 1915, uniéndose a un movimiento nacional para prohibir los símbolos y lemas racistas. El cambio de nombre no entrará en vigor hasta la temporada 2022 como muy pronto.

En diciembre, el propietario Paul Dolan dijo a The Associated Press que el nuevo nombre del equipo "no será un nombre que tenga temas o connotaciones de nativos americanos".

La decisión de Cleveland de cambiar su nombre siguió a una decisión similar del Washington Football Team de la NFL, anteriormente conocido como Redskins.