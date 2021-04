Presidente Biden califica como "irresponsable" decisión de Texas de no limitar asistencia a su parque en Día Inaugural

AP

Al hablar la noche previa al regreso de los aficionados a los parques de beisbol en el Día Inaugural de la temporada 2021 de Grandes Ligas, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como “un error” la decisión de los Texas Rangers de abrir su estadio a máxima capacidad para su primer juego del calendario.

El Globe Life Field de los Rangers, con capacidad para 40,300 personas, es el único parque de las Mayores que permitirá el ingreso del 100 por ciento de aficionados en el Día Inaugural.

"Es la decisión que tomaron y me parece un error", dijo Biden. "Deberían escuchar al doctor (Anthony) Fauci,a los científicos y a los expertos, pero no creo que sea responsable", recalcó el primer mandatario.

Biden recalcó la importancia de usar cubrebocas y continuar con el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad para prevenir los contagios por el COVID-19.

El Presidente hizo estos comentarios a la conductora de ESPN Sage Steele como parte de una entrevista que se transmitirá en SportsCenter este miércoles a las 11 p.m.

Cuestionado sobre qué le aconsejaría a los jugadores que pudieran sentir dudas sobre recibir la vacuna por el COVID-19, Biden dijo: “Soy el Presidente de los Estados Unidos y me vacuné. No tengo un trabajo irrelevante. ¿Me vacunaría si creyera que me va a lastimar? Hemos hecho investigaciones increíbles sobre las vacunas y han mostrado que funcionan. Tenemos que llegar al punto en el que suficiente gente tome la vacuna para disminuir la posibilidad de que se difunda”.

Como una forma de potencialmente incentivar a los peloteros para recibir una de las tres vacunas, las Grandes Ligas enviaron el lunes un memo a los equipos en el que se destaca la relajación de los protocolos para los jugadores, coaches y miembros del staff vacunados, al permitirles la libertad de comer en restaurantes, reunirse a puerta cerrada y usar todas las instalaciones del club, entre otras actividades.

La liga especificó dos puntos de los protocolos relajados, uno para personas que tienen dos o más semanas de haber sido totalmente vacunados y otro para que los equipos que tengan al 85 por ciento de individuos del Grupo 1 totalmente vacunados.

Gente en la industria del beisbol expresó con anterioridad su preocupación de que suficientes peloteros acepten las vacunas para que los protocolos relajados entren en acción, pero Mike Shildt, manager de los St. Louis Cardinals, dijo el miércoles que el equipo había alcanzado ya esa marca y Alex Bregman, tercera base de los Houston Astros, expresó confianza en que su equipo haga lo mismo.

Sin embargo, los Washington Nationals anunciaron que recibieron una prueba positiva de COVID-19 de un jugador no relevado y que otros cuatro peloteros se perderían el primer juego de la temporada ante los New York Mets por estar bajo el protocolo de rastreo de contacto.

Los Nationals permitirán el jueves el ingreso de 5,000 aficionados a su estadio, es decir, al 12 por ciento de su capacidad, lo cual está empatado como el porcentaje más bajo en Grandes Ligas junto con los Boston Red Sox.

Los Rangers son el único equipo que comenzará la temporada regular con la posibilidad de ocupar el 100 por ciento de su aforo, pero varios equipos esperan estar en posibilidades de también hacerlo durante el verano.

Mientras, la NFL ya hace planes para recibir a aficionados en estadios llenos al inicio de su calendario regular en los primeros días de septiembre, de acuerdo a lo que dijo en días recientes el comisionado Roger Goodell.

Biden hizo notar que más de 600 millones de dosis de tres vacunas (Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna) han sido compradas y que el 75 por ciento de la gente de 65 años en adelante han recibido al menos una de ellas.

“Esto va a disminuir las posibilidades de que el virus se contagie. En términos de ser responsables (para que los estadios abran a su máxima capacidad), uno debe ver lo que sucede en Europa ahora que levantaron las medidas de seguridad. No sé por qué no sólo seguimos a la ciencia y vencemos a esto, vencerlo categóricamente”, dijo Biden. “Vamos a tener vacunas suficientes. Hemos abierto lugares, estamos haciendo todo lo que podemos para dejárselo claro a la gente, ‘Vacúnense lo más rápido posible’.

“A finales de abril, vamos a estar en una posición en la que todos podemos ser vacunados”, agregó.

Mientras las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores lidian con las vacunas para peloteros y cómo afectan a los siempre en evolución protocolos de seguridas y salud, la liga y el sindicato también enfrentan una potencial controversia alrededor del Juego de Estrellas de julio próximo en Atlanta.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó como ley la semana pasada una iniciativa del partido Republicano que incluye nuevas restricciones a la votación por correo y mayor control legislativo sobre cómo se celebran las elecciones, la cual, afirman críticos, privará de derechos a los votantes de color de forma desproporcionada.

El director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark, había dicho con anterioridad que “estaría ansioso” de discutir la posibilidad de mudar el Juego de Estrellas del Truist Park de Atlanta y Biden, quien es demócrata, dijo que “apoyaría con firmeza” tal decisión.

“La gente los mira”, dijo Biden al referirse a los atletas profesionales y sus grandes plataformas. “Son líderes. Miren lo que también sucedió con la NBA. La gente que ha sido más victimizada son quienes son líderes en esos deportes y no es correcto. Esto es Jim Crow usando esteroides en relación a lo que están haciendo en Georgia y otros 40 estados. ¿De qué se trata? Imaginen pasar una ley que dice que no puedes dar agua o comida a alguien que está en fila para votar. ¿No puedo hacer eso? Vamos. ¿O van a cerrar el colegio electoral a las 5 p.m. en punto, cuando la gente acaba de salir?

“Todo esto se trata de evitar que gente que trabaja vote”, lamentó.

Biden describió a su esposa, la doctora Jill Biden, como aficionada de los equipos de Philadelphia y dijo que los mejores atletas en su familia son las mujeres, al notar que una de sus nietas destaca en dos disciplinas. Biden y su esposa recibieron en la Oficina Oval a la medallista olímpica de oro Megan Rapinoe y a su compañera en la selección femenil de Estados Unidos, Margaret Purce, y luego vieron a Rapinoe hablar en un evento del “Día del Pago Equitativo” (Equal Pay Day) en el ue la futbolista dijo que ha sido “devaluada” como mujer.

La Oficina de Censos de EstadosUnidos estimó que en 2019, las mujeres ganaron 82 centavos por cada dólar que se le pagó a un hombre.

“No creo que sea correcto ni justo. Es por eso que apoyé el Título IX (Title IX)”, concluyó Biden.