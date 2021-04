Mis favoritos MLB 2021

Esta campaña de Grandes Ligas 2021 que empieza hoy tiene también el marco del Covid 19. La pandemia no ha pasado, muchos científicos creen que se extenderá hasta el 2022, y ello obliga a mantener restricciones de relevancia.

Ejemplo: el mantenimiento de reglas especiales para todos los miembros de los equipos, directivos, jugadores, empleados , en situaciones tan extremas como el mantenimiento de un GPS para controlar el movimiento de los peloteros. De esa forma pueden enterarse hacia dónde y qué lugar se movilizó cada quien cuando deja el estadio, como sucedió hace par de semanas con José Ramírez y Franmil Reyes, de Cleveland.

Está también el caso de las limitaciones para la asistencia de los fanáticos, lo cual dependerá de la situación del COVID 19 en cada Estado de la nación. Para el 20 de enero, según lo dicho por el presidente Joe Biden, Estados Unidos espera haber realizado 200 millones de vacunas, entre la primera y la segunda dosis, pero no será suficiente. Por eso, Estados como Nueva York iniciarán la campaña con un 20% de los fanáticos al Citi Field de los Mets y Yankee Stadium , de los Yanquis.

Al inicio de cada campaña es costumbre señalar los equipos favoritos para ir a postemporada. En MlB esto es sumamente fácil, y en ocasiones el acierto es de un 95% clasifican 5 en la Americana y 5 en la Nacional. De vez en cuando ocurre alguna sorpresa, algún equipo junta muchas cositas y se cuela a postemporada, y por lo general esto ocurre en cada liga. Pero no es tanto.

Aquí les dejo mis favoritos para llegar 1ro. y segundo lugar en cada una de las 6 divisiones:

LIGA AMERICANA:

.-En la División Este, los Yanquis deberán caminar sin problemas, y Toronto tiene una gran oportunidad de ser segundo. Luego vendrían Tampa, Boston y Baltimore. En la División Central, Minnesota y Medias Blancas pelearán la punta, sin chance para Kansas City, Detroit o Cleveland. En el Oeste, Houston no será lo mismo, Oakland podría disputarle, y es difícil pronosticar buen año para Texas y los Angelinos.

LIGA NACIONAL: En el Este, habr´pa pelea cercana entre Atlanta, Mets,Filadelfia y Washington, nada para los Marlins.En la Central, San Luis y Milwaukee, y en el Oste Dodgers y San Diego, los demás lejos.

Recorte esto, guárdelo, y nos vemos en octubre.

DE INTERES: Como cada inicio de campaña, otros pronósticos son los de MVP, novatos, managers, etc..Mike Trout aparece como favorito para MVP de la Americana, Juan Soto para la Nacional…Este año tendremos unos 80 y pico de jugadores dominicanos para el inicio, pero pocas son las figuras..Tal vez no alcancen a diez..¿Por qué? Porque algunos están en sus últimas actuaciones, como Albert Pujols, y en el pitcheo no tenemos un solo hombre sobresaliente… Para esta fecha estarán en acción los 30 clubes, algo poco usual..¿Recuerda alguien los tiempos en que inauguraban con una partido en Cincinnati, y solo ese?... En la actividad de este jueves, los Yanquis recibirán a Toronto en uno de los partidos más atractivos, a la 1.05…Luis Rojas, manager de los Mets, debutará contra los Nacionales de Washington, Jacob deGrom vs. Max Scherzer…Luis estará a prueba de fuego, con todos los ojos de Nueva York sobre el equipo… Sandy Alcántara estará debutando con los Marlins ante Tampa Bay ….Y Luis Castillo, de Cincinnati, lo hará ante los Cardenales de San Luis…. Este viernes Santo Houston vs. Oakland y lanzará el criollo Cristian Valdez por los Astros, luego de haber sido incluído en la rotación… También lanzará Johnny Cueto, de los Gigantes, contra Seattle…. Los Bravos enviaron a triple A al panameño-aguilucho Johan Camargo..Su problema principal fue visto aquí: el hombre ya no hace contacto, y da un jonrón cada 15 días… Dice Derek Jeter, presidente de los Marlins, que tendrán asistencia full para el mes de julio….El señor Luis Pie, medallista olímpico de tae kwon do, está super feliz..Era cabo y lo ascendieron a Sargento en la Armada Dominicana..¿No es chin eso?...Este jueves Santo,los colegas periodistas Tenchy Rodríguez y José Mota estarán compartiendo el ”opening day” en La Hora del Deporte, por CDN Deportes a la 1 PM… Mota es narrador de los Angelinos de Los Angeles, Tenchy es dueño de medio Nueva York…

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter:hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com