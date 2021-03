Camisetas de Mookie Betts y Cody Bellinger son las más vendidas

AP

Mike Trout, el mejor jugador de béisbol de consenso, se ubicó en el décimo lugar en la lista de camisetas más vendidas publicada este miércoles por la Major League Baseball, detrás incluso del jugador de los Boston Red Sox, Kike Hernández.

Trout tuvo el cuarto uniforme más vendido de la liga hace dos años, pero el tres veces Jugador Más Valioso se ha quedado atrás de los jugadores que recientemente han protagonizado la postemporada o cambiado de equipo. Los Angeles Angels de Trout no han llegado a los playoffs desde 2014, y el jugador de 29 años firmó un contrato por 12 años y $426,5 millones para permanecer con ellos antes de la temporada 2019.

Hernández no se queda atrás como jugador, pero su línea de estadísticas difícilmente sugiere que tendría la novena camiseta más popular del béisbol. Bateó .240 con 68 jonrones y tuvo una valiosa versatilidad defensiva durante seis temporadas con el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers, pero su ubicación probablemente refleja el carisma y las coloridas payasadas que lo convirtieron en el favorito de los fanáticos en Los Angeles. El jugador de 29 años aparentemente ha generado expectación en Boston desde que firmó un contrato por dos años y $14 millones esta temporada baja. Su total de ventas de camisetas incluye uniformes de Boston y LA.

El jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, retuvo el primer lugar, con su compañero de equipo Cody Bellinger en segundo lugar. Los Angeles también colocó al zurdo Clayton Kershaw (quinto) y al campo corto Corey Seager (13º) en la lista.

El campocorto de San Diego, Fernando Tatis Jr., ocupó el tercer lugar. El joven de 22 años firmó un contrato de $340 millones y 14 años con los Padres esta primavera, preparando a la superestrella en ciernes para que pase la mayor parte o toda su carrera allí.

Bryce Harper de los Phillies ocupó el cuarto lugar, a dos años de liderar la lista después de que dejó a los Washington Nationals para firmar un contrato por 13 años y $330 millones con Philadelphia. El jardinero derecho de los Yankees Aaron Judge, también un gran generador de ventas de camisetas, ocupó el sexto lugar.

Los New York Mets tienen tres jugadores entre los 20 primeros, liderados por el nuevo campocorto Francisco Lindor en el No. 8. Los Mets adquirieron a Lindor de los Cleveland Indians a través de un canje en esta temporada baja y han estado tratando de firmarlo con un contrato a largo plazo antes de que él puede convertirse en agente libre después de la temporada. Lindor ha dicho que no negociará una vez que comience la temporada. El dos veces ganador del premio Cy Young, Jacob deGrom, ocupó el puesto 18 y el toletero Pete Alonso ocupó el puesto 20.

Nolan Arenado también rompió la lista después de cambiar de equipo, apareciendo en el No. 11 luego de ser cambiado de los Colorado Rockies a los St. Louis Cardinals.

Pocos años después de dominar la lista, los Chicago Cubs tienen solo un jugador entre los 20 mejores, el campocorto Javier Báez en el No. 12. Sus compañeros de equipo Anthony Rizzo y Kris Bryant anteriormente se ubicaron entre los líderes de la liga en ventas de camisetas, pero el interés de los fanáticos ha disminuido con los tres jugadores elegibles para la agencia libre después de la temporada 2021.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Freddie Freeman, de los Atlanta Braves, ocupó el puesto 17, y su compañero de equipo Ronald Acuna Jr., séptimo. El Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Jose Abreu, de los Chicago White Sox, no estuvo en la lista, ni tampoco el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Trevor Bauer (antes de los Cincinnati Reds, ahora Dodgers) o el ganador de la Liga Americana Shane Bieber (Cleveland Indians).