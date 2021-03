Bueckers de UConn es la jugadora del año de AP

AP

SAN ANTONIO

Paige Bueckers está sola en una clase.

El escolta estrella de UConn se convirtió en el primer estudiante de primer año en ganar el premio a la jugadora de baloncesto del año de The Associated Press el miércoles.

Bueckers ayudó a llevar a los Huskies a su decimotercera Final Four consecutiva con 28 puntos en la victoria final regional sobre Baylor el lunes por la noche, solo el último giro estelar para el fenomenal nativo de Minnesota de 19 años.

“Es increíble, surrealista que la gente piense en mí tan bien y esté en esa posición como estudiante de primer año”, dijo Bueckers. “Me siento muy honrado y agradecido por recibir este premio”.

Bueckers fue informada que ganó el premio por el entrenador Geno Auriemma durante una sesión de video del equipo el lunes. Se derrumbó cuando lo aceptó frente a sus compañeros de equipo.