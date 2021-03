Oficial colapsa, lo sacan de la cancha en camilla

AP

INDIANAPOLIS

El oficial Bert Smith se derrumbó en el piso al comienzo del juego Elite Eight entre Gonzaga y el sur de California y tuvo que ser sacado de la cancha en una camilla.

Smith acababa de prepararse en la línea de fondo cuando los Trojans se movían hacia la ofensiva cuando colapsó y se golpeó la cabeza contra el suelo.

Permaneció tumbado durante unos cinco minutos y luego pudo ponerse de pie y trasladarse a una camilla cercana. Estaba alerta y sentado con los brazos cruzados cuando lo sacaron de la cancha.

En un comunicado, el portavoz de la NCAA, David Worlock, dijo que Smith está "alerta y estable" y que no será trasladado a un hospital. Worlock también dijo que Smith ha estado en contacto con su familia.

La declaración de Worlock no declaró específicamente la naturaleza del "problema médico" de Smith, aunque el analista de reglas de CBS Sports, Gene Steratore, dijo en la transmisión de TBS que Smith se sentía "mareado", lo que provocó la caída. Dijo que Smith estaba siendo atendido por entrenadores en el vestuario.

Smith estaba oficiando su segundo Elite Eight. Fue reemplazado por un suplente, Tony Henderson, que había estado en la mesa de anotadores. Además, Tony Chiazza, el oficial de reserva para el juego UCLA-Michigan más tarde el martes, también serviría como oficial de reserva por el resto del juego USC-Gonzaga, dijo Worlock.

El enfrentamiento fue el juego número 70 en el que Smith ha trabajado esta temporada, según kenpom.com. Ha oficiado en múltiples conferencias.