Tyson-Holyfield, un paseo por el carril de la memoria

AP

La palabra en la calle, en realidad, en las redes sociales, es que Mike Tyson puede entrar al ring con Evander Holyfield por tercera vez. En este momento, los oídos de Holyfield están a salvo, pero se puede ganar dinero y si alguna vez hubo un par de pesos pesados ??que necesitaban una segunda carrera lucrativa, son los dos ex campeones.

Para no quedarse atrás, Oscar de la Hoya dice que también planea pelear nuevamente a la edad de 48 años. Al parecer, De la Hoya se ha olvidado de la terrible paliza que le dio Manny Pacquiao en su última pelea real hace 13 años y planea entrar al ring el 3 de julio contra un oponente que se nombrará más adelante.

O tal vez no lo hará. De la Hoya, como recordarán, también dijo que se postulaba para presidente hace unos años y que su nombre nunca apareció en una boleta electoral. También es un promotor de boxeo ahora, y cualquier cosa que diga un promotor es automáticamente sospechoso.

Lo que. No estoy tan seguro de que la gente se alinee para comprar De la Hoya contra nadie, aunque predecir lo que los fanáticos están dispuestos a gastar en un pago por evento es un arte inexacto, en el mejor de los casos.

No, el boxeo no está muerto. Lejos de ahi.

Se ha convertido en un deporte para los geriátricos y para cualquiera con unos pocos millones de seguidores en las redes sociales que pueda lanzar un puñetazo.

Considere esto: el mayor PPV programado para abril presenta a una celebridad de YouTube (Jake Paul) en el evento principal contra un ex luchador de MMA. Otras peleas en la cartelera involucran al peso semipesado retirado Antonio Tarver y al veterano peso pesado de MMA Frank Mir, mientras que un músico colombiano, Reykon, se enfrenta a Joe Fournier, un boxeador británico que luchó brevemente por dinero pero que no ha tenido una pelea en cinco años.

Puede enfurecer a los puristas del boxeo, pero se puede ganar dinero, como lo demostró la compañía que le trajo a Tyson y Roy Jones Jr. con un pago por evento sorprendentemente exitoso en noviembre que supuestamente recaudó más de $ 80 millones. Con Snoop Dogg y artistas como Justin Bieber, The Black Keys y otros, también hay un montón de valor de entretenimiento por los $ 49,99 que costará en casa.

Compare eso con una pelea real que es básicamente tres horas de una pésima cartelera y largos períodos de inactividad con una gran pelea al final y no es competencia. El mismo precio te dará una pelea de peso pesado real dos semanas después, pero solo los fanáticos devotos pensarían en gastarlo para ver a Andy Ruiz Jr. y Chris Arreola mezclarse con poco en juego, excepto sus récords.

Ese es solo un ejemplo de cómo el boxeo solo tiene la culpa de convertirse en un deporte mayoritariamente de nicho. Los promotores durante décadas han tomado el dinero de los fanáticos por peleas que no se cumplen, y nunca intentaron moverse del modelo original de una gran pelea por un gran precio.