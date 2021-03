Arizona se une a pilares Final Four femenina

AP

Arizona se ha estado divirtiendo y jugando un buen baloncesto, hasta su primera Final Four de la NCAA femenina. Los Wildcats ahora jugarán contra el equipo que ha estado allí más que ningún otro.

Los Wildcats (20-5), en su quinta temporada con Adia Barnes entrenando a su alma mater, juegan su primer partido semifinal nacional el viernes por la noche contra UConn (28-1). Los 11 veces campeones nacionales están haciendo su 13ª aparición consecutiva en la Final Four y la 21ª en la general para el entrenador Geno Auriemma.

“Son un equipo seguro porque es un territorio autorizado. Es desconocido para nosotros. Esto es algo a lo que están acostumbrados ”, dijo Barnes. “Creo que para nosotros no hay presión. Nadie espera que Arizona gane un campeonato. Nadie esperaba que Arizona estuviera en Elite 8, Sweet 16, Final Four. No tenemos nada que perder. Podemos jugar sueltos, libres, porque no tenemos presión ”.

Barnes también será parte de otra primicia, junto con la entrenadora de Carolina del Sur, Dawn Staley. Será la primera Final Four con dos equipos dirigidos por mujeres negras.

“Muchos entrenadores negros no tienen la oportunidad . Cuando (los directores deportivos) no lo ven, no lo ven ”, dijo Staley. "Y lo verán en el escenario más grande el viernes por la noche".

Carolina del Sur (26-4), el campeón nacional de 2017, juega contra el sembrado No. 1 Stanford (29-2) en el primer juego el viernes por la noche en el Alamodome, donde UConn venció al Cardinal por el título de 2010, el único otro equipo en la Final Cuatro se jugó en San Antonio.

La primera Final Four del Cardenal desde 2017 es su decimocuarta en general, solo por detrás de las 18 de UConn y Tennessee.

Barnes fue una jugadora del único otro equipo de Sweet 16 de Arizona, su temporada senior en 1998 cuando fue la jugadora Pac-12 del año. Ahora se convierte en la sexta entrenadora en llevar su alma mater a la Final Four. Las Wildcats ni siquiera habían estado en el torneo femenino de la NCAA desde 2005, aunque lo hubieran logrado el año pasado con un récord de 24-7 antes de que el torneo fuera cancelado debido a la pandemia.

Si bien UConn ha sido un habitual en la Final Four, estos Huskies no tienen demasiada experiencia, y no han ganado un título nacional desde cuatro seguidos desde 2013-16. Avanzaron esta vez con una victoria por 69-67 en la final de River Walk Region sobre Baylor, que ganó el título nacional en el último torneo de la NCAA hace dos años.

“Es mucho para digerir, pero ahora solo puedes pensar en este en particular. No necesariamente estás pensando en los otros 12. Tenemos 10 niños en nuestro equipo que no han estado en una Final Four ”, dijo Auriemma. “Y eso para mí es de lo que se trata la emoción. Esos 10 niños nunca han estado en uno y tienen la oportunidad de ir al primero ".

Habrá un enfrentamiento de escoltas sobresalientes con el fenómeno de primer año de UConn y la All-American Paige Bueckers del primer equipo (22.5 puntos, 6.5 rebotes por juego) y la All-American Aari McDonald del segundo equipo de Arizona (25.3 ppg, 6.8 rpg), quien es saliendo de juegos consecutivos de 30 puntos.

McDonald estaba mirando Facebook el domingo, el día antes de la victoria de Arizona sobre Indiana en la final de la Región de Mercardo, la cabeza de serie No. 3 , cuando la guardia de 5-6 pies vio su publicación exactamente un año antes. McDonald dijo entonces que volvería para su temporada senior para esa oportunidad.

“Es una locura cómo las cosas se completan”, dijo McDonald. “Te pones metas, verte a ti mismo ya tu equipo lograrlas así, es una locura. Estoy tan emocionado ".

Con la escolta All-American del tercer equipo de Stanford, Kiana Williams, jugando el torneo de la NCAA en su ciudad natal, la Cardinal superó un déficit de medio tiempo de 12 puntos para vencer al equipo de la Final Four 2018 Louisville 78-63 por el puesto final. Stanford se encuentra en su 34 ° Torneo femenino consecutivo de la NCAA, con Tara VanDerveer en su récord de 35 ° en general como entrenadora.

Carolina del Sur, que ahora ha llegado a tres de seis Final Fours y ganó el último título decidido en Texas hace cuatro años en Dallas, probablemente habría sido el sembrado No. 1 en general el año pasado si hubiera habido un torneo de la NCAA. Los Gamecocks tuvieron marca de 32-1 la temporada pasada, pasaron las últimas 10 semanas en el No. 1 y Staley fue el entrenador de AP del año, pero no tuvieron la oportunidad de ganar otro título debido a la pandemia.

Los Gamecocks están de regreso después de una victoria dominante 62-34 sobre Texas y el entrenador de primer año Vic Schaefer, quien llevó a Mississippi State a juegos de campeonato nacional consecutivos, perdiendo ante Carolina del Sur en 2017 y Notre Dame en 2018. Carolina del Sur, primera cabeza de serie, bloqueó 14 tiros en la final de la Región de Hemisfair, mantuvo a los Longhorns con un 23% de tiros en general y cero puntos en el último cuarto.

“Estoy increíblemente orgulloso de ellos, porque es un equipo joven. Realmente es un equipo joven ”, dijo Staley sobre su escuadra dirigida por la delantera de segundo año de All-American Aliyah Boston. "Ni siquiera saben, ni siquiera han arañado la superficie de lo buenos que pueden ser porque hemos mejorado y mejorado durante toda esta temporada".