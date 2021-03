Reconstrucción en Cleveland

Hace 5 años, en 2016, los Indios de Cleveland asistieron a la serie mundial y perdieron ante Chicago Cubs en forma lastimosa, un 7mo. juego para no olvidar.

Pero mucho antes de eso,, habían perdido otras dos series mundiales en forma cercana: en 1995 ante los Bravos de Atlanta y dos años después, 1997 ante los Marlins. Un poco más atrás, perdieron las series mundiales de 1954 , y habían ganado sus dos primeras series: 1948 frente a Bravos de Boston y 1920 contra Brooklyn Robbins.

Pero esos tiempos son parte del pasado y de la nostalgia para los fanáticos . El año pasado, en calendario de 60 juegos, Cleveland estuvo en play off y perdió sus dos juegos ante los Yanquis .

Hace poco enviaron al boricua Francisco Lindor a los Mets por personal joven, dejando ir a su principal hombre , un jugador que ahora pintan de 300 millones por 10 años .

El tema se llama ahora reconstrucción. Estarían apostando a su personal joven.

Nadie más adecuado para dirigir esta idea que su veterano manager Terry Francona, que va a su noveno año en la franquicia y 21 en liga mayor. La faena de dirigente de Francona, de 61 años, empezó en 1997 cuando dirigió 4 años a los Filis (1997-2000), luego estuvo 8 años en Boston (2004-11), y llegó a Cleveland en 2013.

En el interin, fue bicampeón de serie mundial con Boston, 2004 y 2007, y naturalmente ahí estuvieron Pedro Martínez, David Ortiz y y Manny Ramírez.

José Ramírez y el mastodonte Franmil Reyes son parte esencial de la ofensiva de esta próxima campaña. Ramírez estará jugando el último de un contrato de 5 años por US$26.0 millones, aunque el club tiene dos años más de opciones, pero lo más recomendable sería un nuevo negocio entre las partes. Reyes es joven, y está buscando colarse al estrellato en base a su poder.

La otra figura del equipo es Shane Bieber, lanzador derecho ganador del Cy Young del año pasado con 8-1 y 1.63.,En 2019 tuvo 15-8 y 3.28.

Luego, están el boricua Eddie Rosario, Amed Rosario perdió su puesto de short ante el venezolano Andres Giménez, y podría ser usado en los jardines o de utility. ¿Cómo luce Cleveland? No bien, y lo más probable es que no vayan a play off.

DE INTERES: En el roster de Cleveland posiblemente esté el lanzador relevista dominicano Enmanuel Clase… En los entrenamientos , Amed Rosario tiene de 31-10 para .323 con más nada..José Ramírez de 45-11, para .244, 2 jonrones y 5 remolcadas…Reyes tiene de 48-14, promedio .292, 4 jonrones, 6 remolcadas… Hay un novato infielder llamado José Fermín, de Puerto Plata, que batea de 7-1..El venezolano Andrés Giménez, que jugará el short, batea de 50-13 para .260, 2 jonrones, 9 empujadas… El receptor Robert Pérez, boricua, es el mismo que reforzó al Licey en forma brillante hace par de años…. El mexicano Oliver Pérez, zurdo, es parte del cuerpo de relevo. Pérez tiene 39 años de edad y 18 años en las mayores…El manager de Detroit. A.J. Hinch, anunció que Miguel Cabrera será su primera base y lo sacará del rol de designado.. Cabrera ha sido DH las dos últimas semanas…Boston bajó al infielder Michael Davis a las menores…Baltimore dio release al venezolano Yolmer Sánchez, quien peleaba el puesto de segunda base… Kansas City confirmó a Hanser Alberto para el roster regular y esa es buena noticia… La temporada de liga mayor empieza este jueves, estamos en Semana Santa pero en Estados Unidos no “le dan mente” a esa circunstancia”…Ellos desarrollan su agenda en forma normal…

