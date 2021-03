Rangers y Odor toman caminos distintos

AP

Los Rangers de Texas le informaron el lunes al venezolano Rougned Odor, el segunda base titular las últimas siete temporadas, que no estará en el roster de día inaugural después de cambiar a la tercera base esta pretemporada.

El presidente de operaciones deportivas Jon Daniels dijo que el equipo no tiene un papel para que Odor desempeñe a diario. El infielder de 27 años tiene dos temporadas restantes por 24,6 millones en su contrato por seis años, con una rescisión por 3 millones y una opción del equipo por 13,5 millones para 2023.

“Creo que realmente se definió en que tomamos una decisión, obviamente, una dirección bastante clara hacia el futuro. Y no estaba en nuestros planes alinearlo a diario”, dijo Daniels. “Mientras seguimos adelante, pienso que vamos a tener a más jóvenes en el equipo. Y no pensamos que eso le convenía ni él ni a nosotros, forzarlo a ir a la banca”.

