¿Será cierto Abejón?

Yoel Adames

yadames2003@yahoo.com

@yoeladames

El boxeador es un obrero del ring, pero su trabajo real día a día es el gimnasio. El gran escenario es una noche, pero el jornal diario es el “gym” bajo intensa temperatura y con la boca salada después de cruzar guantes y el natural agotamiento luego de quemar centenares de calorías.

El boxeo es de los pocos deportes que te exige meses de trabajo duro para demostrar lo que eres en un solo día… por ello es que hay que estar preparado siempre, metido en el gimnasio más que en tu casa, porque las peleas buenas, ¡las grandes oportunidades! llegan cuando el “vago” no está preparado; si vago, porque el verdadero boxeador entrena todos los días para que nadie lo sorprenda.

El exdoble campeón mundial Javier “El Abejón” Fortuna está más seco que un arenque esperando en el No.1 del ranking un choque mundialista para tratar de pasar a la historia como el primer dominicano en ser triple campeón universal. Él no se duerme porque sabe que lo quieren sorprender.

En más de un año solo ha peleado una vez entre pandemia y cuentos, entre mentiras y engaños para no darle el chance porque es peligroso, también por insolencia de los organismos que lo anuncian y luego lo borran de sus planes.

Ya no se sabe si creer en que el Abejón Fortuna se medirá al protegido de la TV gringa Ryan García, rey interino CMB del peso ligero (135 libras); el nuestro ha reinado en pluma y ligero junior (126 y 130 libras); pero lo han pautado contra el titular Oro Yvan Mendy, con el regular Devin Haney, con el venezolano Jorge Linares por el cinturón diamante, que si con Romero o Gervonta y hasta Teofimo y ¡nada! ¿Y ahora qué?

CAPITAL DEL BOXEO: Me piden explicación y no lo sé, pero la pelota es hasta en semana santa y nadie dice nada. El pasado fin de semana Santo Domingo estuvo en los ojos del mundo al completar tres excelentes veladas en menos de 10 días, con el máximo protocolo y con un alto nivel en las competencias y eso vale una felicitación a las empresas promotoras Shuan Boxing, 'The King of Boxing' y ED2 TimeBox, que con plataformas informáticas mostraron al mundo el talento nacional desde el hotel Catalonia y el Coliseo Carlos –Teo- Cruz. En boxeo también se vale.

NOCHE DE DAMAS: Tendré que ampliar en otra oportunidad sobre las nuevas figuras que emergieron en estas carteleras, prospectos de gran valor; pero me sorprendieron las chicas el sábado en el Teo Cruz, pensaba que el boxeo rosa estaba marchitado en el país, pero hasta la pionera campeona mundial Dahiana Santana, a quien ahora le llaman “La Emperatriz”, regresó con las pilas nuevas; la zurda Yenebier Guillén mostró un ‘aparataje’ pugilístico que será difícil detener; y a pesar de su derrota, su rival, Jean Mary Martínez enseñó madera fina en una división muy pesada para ella.

LATERALES: El “Inmenso” le llamaron y nadie protestó, Hugo no fue menos, ahí están los videos para los que tengan dudas… Se fue un gigante del deporte y de la prudencia… A propósito de excelso, estuvo por el país, otra vez, Roberto –Mano de Piedra- Durán… La única que no pudo brillar en el Teo fue la exreina superwelter Oxandia Castillo a quien le fallaron sus dos posibles rivales, quienes no aprobaron el examen médico de la Comisión Nacional de Boxeo… Me despido solicitando una oración de todos por la salud de Jack Veneno.