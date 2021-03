Horschel supera a Scheffler y se lleva el Match Play

AP

AUSTIN, Texas, EE.UU

Billy Horschel contó con apenas suficiente gasolina en el tanque para ganar el Match Play el domingo con bastante ayuda de Scottie Scheffler, en un descuidado final a la semana más larga del golf.

Horschel tuvo sólo un birdie en el enfrentamiento por el campeonato, un chip desde 40 pies en el hoyo cinco, pero dejó los grandes errores para Scheffler, de 24 años, para ganar 2 y 1.

Horschel, quien nunca había alcanzado el fin de semana en sus anteriores cuatro participaciones en el World Golf Championship, se llevó seis de siete partidos en más a lo largo de 122 hoyos en el Austin Country Club. Ganó por sexta ocasión en la gira de la PGA y su quinto título individual.

“Fue uno de esos días en los que no jugué muy bien”, admitió Horschel, quien aún sonreía debido a resultado. “Fue uno difícil”.

El resultado puso fin a una gran racha de Scheffler, graduado de Texas que tuvo que superar a tres excampeones del Match Play y a dos golfistas que se ubican en el Top 10 para alcanzar el duelo por el campeonato.

Contó con el apoyo de la afición en Austin, que ocasionalmente le gritó “Hook ’em” (la frase con la que se saludan los alumnos de la Universidad de Texas) y que agradeció.

Matt Kuchar ganó el enfrentamiento de consolación frente al francés Victor Pérez. Kuchar buscaba empatar el récord de Tiger Woods con cuatro apariciones en el duelo por el campeonato, pero no pudo embocar putts de más de un metro en la derrota de la semifinal ante Scheffler.

Pérez no estuvo mucho mejor. Perdió tres de los últimos nueve hoyos ante Horschel al tener un bogey o peor.

Scheffler, quien tuvo 15 birdies en 31 hoyos para superar a Ian Poulter y a Jon Rahm el sábado, tuvo sólo cuatro birdies en dos duelos el domingo

Billy Horschel sostiene el trofeo de campeón del Dell Technologies Match Play Championship en Austin, Texas. (AP Photo/David J. Phillip)