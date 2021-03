Medvedev se sobrepone a calambres y avanza en Miami

AP

MIAMI

Daniil Medvedev apenas podía caminar, ya no digamos correr. Pese a todo, aún podía servir.

Asediado por los calambres, el primer preclasificado sobrevivió los últimos juegos para doblegar 7-6 (3), 6-7 (7) y 6-4 a Alexei Popyrin en su partido de la tercera ronda del Abierto de Miami.

“Ganar una final de Grand Slam en sets corridos no se siente como me sentí después del punto para partido de hoy”, dijo sonriendo. “Sin duda, un partido para recordar”.

Medvedev no pudo capitalizar tres puntos para partido en el segundo set luego de tomar ventaja de 5-2. Una hora después, el ruso seguía en cancha, y en una tarde húmeda, pagó el precio.

Le quebró el servicio al australiano para tomar ventaja de 4-3, pero para entonces apenas podía caminar, mucho menos correr. Recortó los puntos al mínimo y comenzó a arriesgarse para cerrar el partido en dos horas y media.

“Sentía que las piernas ya no me seguían”, declaró el ruso. “Lo único que pensaba era en no caerme, porque si me caía no creía que fuera capaz de levantarme. Hubo momentos en los que sólo quería sentarme y decir, ‘OK, es suficiente’. Pero eso es lo único que no era aceptable”.

Cuando Popyrin falló un revés en el punto final, Medvedev apenas pudo llegar a la red. Tendrá dos días para recuperarse.

John Isner ganó un duelo en que no hubo rompimientos, conectando 16 aces para doblegar 7-6 (5), 7-6 (5) a Felix Auger-Aliassime, 11mo preclasificado en la tercera ronda del torneo.

Con el resultado, Isner suma cuatro sets consecutivos ganados en desempate con Auger-Aliassime en Miami. El marcador de su enfrentamiento en las semifinales de 2019 fue de 7-6 (3), 7-6 (4).

“Los disfruto cuando los gano”, dijo de los partidos con múltiples tiebreaks. “Es frustrante cuando los pierdes y todo se define en un par de puntos, muchas veces así son las cosas conmigo. Fácilmente podría estar hablando desde el lado perdedor e irme a casa”.

En la rama femenina, Naomi Osaka avanzó el domingo a la cuarta ronda del Abierto de Miami por primera vez en su carrera luego que su rival, la serbia Nina Stojanovic, decidió retirarse de la competencia poco antes que el partido diera inicio debido a una lesión de muslo derecho.

La japonesa, número dos del mundo, ha ganado 22 partidos consecutivos desde su última derrota, en febrero de 2020, y alzó su cuarto título de un torneo Grand Slam al conquistar el Abierto de Australia el mes pasado. Pero en Miami, torneo en el que participa por quinta ocasión, ha sufrido eliminaciones en las primeras rondas.

Se enfrentará en la siguiente ronda a la 16ta favorita Elise Mertens, quien venció a Anett Kontaveit por 6-2, 0-6, 6-2. Jessica Pegula, 29na preclasificada, derrotó 6-1, 4-6, 6-4 a Karolina Pliskova, sexta cabeza de serie, en el tercer triunfo de la estadounidense sobre la checa en este año.

En una de las sorpresas de la jornada, la cuarta preclasificada Sofia Kenin cayó por 6-4, 4-6, 6-4 ante la tunecina Ons Jabeur. En otro resultado, la canadiense y octava sembrada Bianca Andreescu superó a la estadounidense Amanda Anisimova por parciales de 7-6 (4), 6-7 (2) y 6-4.

El español y séptimo preclasificado Roberto Bautista Agut se recuperó para superar 4-6, 6-3, 6-2 a Jan-Lennard Struff. En más resultados, el italiano Jannik Sinner se impuso 4-6, 7-6 (2), 6-4 al ruso Karen Khachanov, y el finlandés Emil Ruusuvori vino de atrás para derrotar 4-6, 6-1, 7-5 al sueco Mikael Ymer. Más noche, el estadounidense Taylor Fritz superó 6-4, 3-6 y 6-1 al británico Cameron Norrie.

Entre las mujeres, la griega Maria Sakkari selló su pase a la siguiente ronda al imponerse fácilmente 6-1, 6-0 a Liudmilla Samsonova, de Rusia. Además, Sara Sorribes Tormo derrotó 6-1, 3-6, 6-2 a Elena Rybakina y la española Garbiñe Muguruza dejó en el camino 4-6, 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya