McCollum, Lillard lideran triunfo de Blazers ante Raptors

AP

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP)- - CJ McCollum encestó siete de sus 23 puntos en los últimos dos minutos y los Trail Blazers de Portland derrotaron el domingo 122-117 a los Raptors de Toronto.

Damian Lillard terminó con 22 unidades y 11 asistencias por los Blazers, que tomaron el control en el tercer periodo.

Pasca Siakam finalizó con 26 tantos y ocho rebotes, Fred VanVleet agregó 20 puntos y ocho asistencias por Toronto, que ha perdido 11 de sus últimos 12 juegos.

El encuentro se disputó tres días después de la fecha límite de canjes, en la que los Raptors enviaron a Norman Powell a los Blazers a cambio de Gary Trent Jr. y Rodney Hood.

Lillard, quien no jugó el viernes ante Orlando por una contusión en la rodilla, estuvo al lado de Powell en la alineación titular que incluyó a tres bases.

Los Raptors tenían ventaja de 82-75 cuando Siakam anotó a media distancia a 6:27 del final del tercer periodo. Pero Toronto se fue en blanco durante casi seis minutos, anotando 1 de 12 tiros el resto del periodo.

Un robo y una clavada de Powell le dieron a los Blazers la ventaja 83-82 y Lillard anotó siete unidades en una racha de 16-2 para cerrar el tercer cuarto, con Portland al frente 91-84.

VanVleet lideró una tardía racha que acercó a los Raptors a un punto a 2:28 del final, pero McCollum respondió con un tiro a distancia, una bandeja y una jugada de tres puntos.

LAKERS 96, MAGIC 93

LOS ÁNGELES (AP)- - Dennis Schröder anotó 24 puntos, Kyle Kuzma añadió otros 21 y los Lakers de Los Ángeles remontaron en el cuarto periodo para vencer el domingo 96-93 al Magic de Orlando.

Montrezl Harrell aportó 18 unidades por los Lakers, que hilvanaron su segunda victoria sin LeBron James ni Anthony Davis. Sin embargo, los Lakers tuvieron problemas para superar al segundo peor equipo de la Conferencia Este.

Otto Porter Jr. intentó un triple completamente abierto para llevar el juego a tiempo extra, pero su disparo se quedó en el aro.

Orlando tenía ventaja de 82-77 a 7:19 del final después del triple de R.J. Hampton. Los Lakers estaban abajo 84-80 a mediados del cuarto periodo, antes de montar una racha de 12-1 para tomar control del juego, un lapso en el que Schröder y Kuzma anotaron cinco puntos cada uno.

La ventaja de Los Ángeles fue de siete puntos con menos de tres minutos en el reloj, hasta que el Magic se acercó a tres y tenía la última posesión.

Dwayne Bacon encabezó al Magic con 26 unidades y Chuma Okeke tuvo 14. Orlando ha perdido 13 de sus últimos 15 partidos.

En los primeros 13 minutos hubo nueve cambios de ventaja y tres empates, hasta que los Lakers crearon un ataque de 17-3 para irse al frente 39-26 con menos de tres minutos por jugar en el segundo cuarto. El Magic se acercó a cinco al medio tiempo (44-39) gracias a los siete tantos de Bacon en los minutos finales de la primera mitad.

El triple de Markieff Morris puso a los Lakers arriba 61-53 hasta que Orlando anotó ocho en fila para igualar el marcador con 2:12 por jugar en el tercer periodo.

NUGGETS 126, HAWKS 102

DENVER (AP)- - Aaron Gordon encestó 13 puntos en su debut con Denver y los Nuggets vencieron el domingo 126-102 a los Hawks de Atlanta.

Denver adquirió a Gordon procedente de Orlando en la fecha límite de canjes y el domingo disputó 21 minutos como titular, ocupando el lugar en la alineación de Paul Milsap. JaVale McGee, quien también llegó a Denver procedente de Cleveland, no jugó.

Nikola Jokic terminó con 16 unidades, 10 rebotes y ocho asistencias y Michael Porter Jr. tuvo 15 tantos y 10 tableros por Denver.

Los Hawks llegaron al partido con nueve victorias en sus últimos 11 compromisos, pero no pudieron mantener el ritmo ante los renovados Nuggets.

Trae Young tuvo 21 puntos, pero perdió siete balones, y repartió siete asistencias. Danilo Gallinari terminó con 14 tantos ante su exequipo.

Gordon anotó siete de sus 11 puntos de la primera mitad en el segundo periodo y los Nuggets tomaron ventaja de 10 unidades al medio tiempo. Ampliaron la ventaja a 20 al inicio del tercer cuart

