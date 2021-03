Danny Willett con buen día, hizo -9

PUNTA CANA

Presentamos la entrevista a Danny Willet, luego de su buena actuación de la tercera jornada del sábado, empatando en tercer lugar con Michael Giglic.

P. Excelente ronda la de hoy. La mejor del fin de semana. ¿Qué te funcionó?

DANNY WILLETT: Estuve muy sólido, y casi no cometí errores. En el medio del campo me fue muy bien. Creo que tuve una oportunidad en el hoyo 10, para lograr seis… ininterrumpidos. Después de ahí, me fue bien con los par. En realidad, jugué sumamente sólido. Los últimos cuatro hoyos fueron realmente difíciles, así´que poder jugarlos con un buen nivel fue lo máximo.

P. ¿Cuándo decidiste participar en este torneo?

DANNY WILLETT: Cuando nos dio el COVID. Estábamos listo para entrar al Match Play y, obviamente, nos contagiamos con el COVID. El lunes antes de THE PLAYERS nos dijeron que dimos positivo. Entonces tuvimos que retirarnos por dos semanas…Asi que, desgraciadamente, salimos del Match Play. Pero, nos dimos cuenta que nuestro juego estaba bien antes del COVID, que sabíamos manejar el cansancio, y vimos cómo íbamos a incorporar este nuevo elemento en el juego. Vimos el torneo el año pasado, nos pareció un lugar precioso, y hasta ahora todo ha ido bien.

P. Regresar al campo en un evento como este, especialmente uno que está tan cerca del Masters, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste hoy?

DANNY WILLETT: Fue muy divertido. Me sentí muy bien el estar de regreso. Como te dije, no estábamos muy en el juego los primeros dos días, pero de repente se produjo ese buen momento en el medio del campo y todavía nos quedaban nueve hoyos. Eso nos motivó.

Fue muy bueno. Te empiezas a motivar. Empiezas a jugar, a controlar tu juego, a hacer lo que puedas, y mantener tus ojos en la pizarra para saber lo que estás haciendo. Trataré de jugar mucho golf en los próximos meses. Como te dije, después de la primera semana no siento presión alguna para jugar buen golf. Pero siempre se siente bien cuando terminas con estos resultados.

P. Como mencionaste, seguir subiendo en la pizarra. ¿Cuál es tu estrategia para la ronda de mañana?

DANNY WILLETT: En realidad no he chequeado cuáles serán las condiciones del tiempo. Pero, llegamos bien.