Campos y Dahmen comparten liderato en 3ra. Ronda

FÉLIX OLIVO

PUNTA CANA

Por primera vez en las cuatro ediciones del Corales Puntacana Resort and Club Championship se puede afirmar que el viento ha sido el mejor aliado del campo, haciendo que los profesionales del PGA Tour tuvieran que traer su juego 1A y “emplearse a fondo” para poder alcanzar posiciones cimeras en el evento, que es organizado por el Grupo Puntacana. El boricua Rafa Campos y el norteamericano Joel Dahmen aparecen liderando con -10 tras tres rondas jugadas.

Un golpe detrás aparece el campeón del Masters 2016, el inglés Danny Willett, quien hizo 67 golpes y empata en segundo con Michael Gligic (-9). A dos de la punta, con -8, el leaderboard tiene al argentino Emiliano Grillo (65 golpes, mejor ronda del día), a Thomas Pieters, y al paraguayo Fabrizio Zanotti. Tres golpes detrás, y al acecho, resaltan los nombres de los dos más recientes pasados campeones del evento, Graeme McDowell (2019) y Hudson Swafford (2020), ubicados en un quíntuple empate junto a Charley Hoffman, Sepp Straka y Roberto Castro (-7).

“A pesar de que lidero el torneo, hoy no traje mi mejor juego. Fallé muchos greens y el viento estuvo todo el día haciéndome la vida imposible. El campo juega muy difícil y lo ideal es mantener la bola baja, cosa que hoy no me salió y por esa razón estuve errático en los segundos tiros al green. Afortunadamente el putt fue mi salvación, así que mañana trataré de pegar la pelota en un ángulo más bajo para contrarrestar las ráfagas de viento”, expresa Rafa Campos, quien hace unas semanas quedo segundo en casa jugando el Puerto Rico Open.

3 millones de dólares es la bolsa del torneo junto a 300 puntos hacia la FEDEX Cup, y exenciones en varios torneos del PGA Tour. El ganador asegura la tarjeta del PGA Tour para las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, y cupo en los siguientes eventos de la temporada 2020-2021: The RBC Heritage, PGA Championship, Charles Schwab Challenge y The Memorial Tournament. Además, cupos en los siguientes torneos de la temporada 2021-2022: Sentry Tournament of Champions, The American Express, The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, y The RBC Heritage.

La acción culmina este domingo en Corales con la cuarta ronda del torneo que iniciará con el primer grupo que sale a juego a las 6:50 AM. Golf Channel transmitirá en vivo en horario de 2:00 a 5:00 PM.