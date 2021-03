Geraldo Valdez retuvo su corona latina ante azteca Segundo

LD

Santo Domingo

El dominicano Geraldo Valdez defendió con éxito su título latino de la categoría supermosca, 115 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, al imponerse durante la madrugada del sábado al azteca Arturo Segundo por decisión dividida de los jueces.

La velada boxística, que inició la noche del viernes en el hotel Catalonia del Malecón Center, en Santo Domingo, se convirtió en una guerra de puñetazos entre púgiles locales y los visitantes mexicanos.

“Me siento muy conforme porque tuve un rival que me exigió y yo también me propuse jamás defraudar a la gente que me estaba viendo por la transmisión y a mi familia", dijo "Rigondeaux", apodo de Valdez.

Dijo que en todo momento se sintió fuerte y confiado aunque en el octavo round fue a la lona por un golpe de Segundo, pero pudo recuperarse en la parte final.

La empresa 'The King Of Boxing', que preside Salomón Eusebio, denominó “Guerra de Puños entre México y República Dominicana”.

Valdez extendió su invicto 10-0, con ocho triunfos por la vía rápida.

Solano, Wilson y Frometa

En otro choque dominico-mexicano, Richard Solano se impuso por descalificación al azteca Andrés Ricardo en eliminatoria de peso ligero, 135 libras.

El también exmiembro de la selección nacional de boxeo olímpica, Starling Wilson Castillo noqueó de manera determinante al visitante Jael Made, a quien llevo a la lona cuatro veces en dos rondas.

Igual mostraron credenciales en el profesionalismo los debutantes Dikember Rodríguez, en el peso pluma y Leonardo Stevenson, en supergallo, disponiendo de sus oponentes más experimentados Luis Manuel Feliz y Héctor Manuel Nivar.

Luis Miguel Agüero dispuso en una movida pelea de Jean Batiste, a los puntos y en la división supergallo; mientras que Francisco Frometa elevó su invicto a 13-0, con 8 KOs., luego de detener al mexicano José Luis Roa en el décimo episodio.

A la velada asistieron personalidades del mundo del espectáculo y autoridades deportivas, entre las cuales se encontraban el cantante el "Jeffry" y el ministro de Deportes Francisco Camacho, así como el otrora cuádruple campeón mundial Roberto -Mano de Piedra- Duran, quien fuera invitado al país en una acción combinada del embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Pérez Campos, y el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota,