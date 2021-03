Campos, Zanotti y Suh lideran en Corales; dominicanos no hacen el corte

Punta Cana, La Altagracia

Felix Olivo

Concluida la segunda ronda de la cuarta edición del Corales Puntacana Resort and Club Championship, dos nombres con sabor latino aparecen junto al de un norteamericano en la punta del tablero. Rafael Campos, Fabrizio Zanotti y Justin Suh (-7), son los lideres tras 36 hoyos jugados en un ventoso Corales que sacó garras ante los mejores talentos del PGA Tour presentes en el país.

Rafa jugo en la mañana y terminó con 69 golpes con una tarjeta libre de errores (no bogeys), mientras que el paraguayo Zanotti hizo 68 a ritmo de seis birdies y dos bogeys. De su lado, Suh hizo 69 golpes con una tarjeta que incluyó un eagle, tres bogeys y tres birdies. El trío saldrá a ruedo en el último tee time del día por el hoyo 1. La tercera ronda promete muchas emociones, con un apretado “field” de grandes talentos al acecho de los punteros, con Tyler Duncan y Joel Dahmen a un golpe de la punta, y el campeón 2019, Graeme McDowell, en un séxtuple empate a dos del liderato (-5).

DOMINICANOS

En el evento participaron 6 jugadores representado el país, de los cuales desafortunadamente ninguno hizo el corte. Al inicio de la ronda, los dos más cercanos a pasar al fin de semana eran Hiram Silfa y Juan José Guerra, quienes habían cerrado la primera ronda con score de uno sobre el par del campo. El viernes Silfa hizo 76 golpes y Guerra 73, scores que los colocan fuera del corte (+1). El resto de los criollos quedaron como sigue: Willy Pumarol (+5), el amateur Rhadamés Peña (+10), Cledy Córdoba (+11), y Manuel Relancio (+12). 132 jugadores iniciaron la competencia, pero solo 71 cruzaron el corte.

El torneo tiene 3 millones de dólares en bolsa total, 300 puntos para la FEDEX Cup, y varias exenciones en eventos del PGA Tour. El ganador asegura la tarjeta del PGA Tour para las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, y puestos en los siguientes eventos de la temporada 2020-2021 en orden de juego: The RBC Heritage, PGA Championship, Charles Schwab Challenge y The Memorial Tournament. Además obtiene cupo en los eventos de la temporada 2021-2022 en el siguiente orden de juego: Sentry Tournament of Champions, The American Express, The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, y The RBC Heritage.

La acción continua este sábado con la tercera ronda en Corales.