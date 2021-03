Lotería de Tennessee restablecería licencia de apuestas deportivas

AP

NASHVILLE, Tenn.

Un juez de Nashville dictaminó el viernes que losfuncionarios de la Lotería de Educación de Tennessee deben restablecer la licencia de una compañía de apuestas deportivas que fue acusada de carecer de las salvaguardias adecuadas para detener el fraude con tarjetas de débito.

La jueza de la Corte de Cancillería del Condado de Davidson, Patricia Head Moskal, celebró una audiencia de emergencia el miércoles en la que los abogados de Tennessee Action 24/7 argumentaron que los problemas con el operador de juego habían sido exagerados.

La suspensión se produjo a fines de la semana pasada después de que la compañía informara sobre varios casos de fraude con tarjetas de débito a los investigadores de la lotería. En un caso, una persona hizo 124 depósitos en una cuenta de juego usando siete tarjetas diferentes, realizó apuestas mínimas y luego retiró la mayor parte del dinero.

El momento de la suspensión, al comienzo de la March Madness del baloncesto universitario, no pudo haber sido peor, dijo el abogado E. Steele Clayton IV.

"Entiendo que hay una curva de aprendizaje", dijo, pero mientras los funcionarios de la lotería están aprendiendo, "nuestro negocio está siendo destruido".

Clayton presentó una demanda para revocar la suspensión el lunes. Dijo a la corte el miércoles que un investigador de la lotería había afirmado durante una reunión convocada apresuradamente la semana pasada que el fraude causó “decenas, si no cientos de miles de dólares en daños”, cuando la cifra real era de $ 22.601. Argumentó que la empresa detectó rápidamente el fraude y tomó medidas para evitar sucesos futuros.

Clayton dijo que los funcionarios de la lotería no pudieron escuchar el lado de la historia de la compañía porque no se les permitió hablar durante la reunión donde los miembros de la junta votaron para ratificar una suspensión implementada el día anterior por el personal. La demanda afirma que esto fue una violación del debido proceso.

La subsecretaria de Justicia Lindsay Sisco argumentó en la audiencia del miércoles que la junta había actuado dentro de sus derechos para proteger inmediatamente al público y la integridad del sistema de apuestas deportivas. También reconoció que el sistema de apuestas deportivas del estado es nuevo, con la apertura de los primeros libros en noviembre, y hay una curva de aprendizaje.

Clayton argumentó que el daño fue tanto inmediato como a largo plazo, ya que es probable que los apostantes se queden con cualquier compañía con la que apuesten por primera vez.

El juez reconoció la necesidad de urgencia y dijo: "Aprecio el momento, con el torneo de baloncesto este fin de semana".

En su fallo del viernes, Moskal escribió que "Acción 24/7 ha demostrado claramente la probabilidad de que sus derechos estén siendo violados y sufrirá un daño inmediato e irreparable". Ordenó que se restableciera la licencia de la empresa mientras apelaba.

La lotería emitió un comunicado después del fallo diciendo: "Continuaremos trabajando con Action 247 para implementar estándares mínimos de control interno apropiados que protejan el interés público y minimicen el riesgo para la integridad de los juegos deportivos en Tennessee".