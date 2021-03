Jack Leiter lanza siete entradas más sin hits

AP

OLUMBIA, Missouri

Jack Leiter se está acostumbrando a ser tacaño en el montículo e impecable en el marcador.

El lanzador derecho de segundo año de Vanderbilt lanzó siete entradas sin hits en la victoria de los Commodores por 11-3 sobre Missouri el viernes por la noche, después de lanzar un juego sin hits en nueve entradas el sábado pasado contra Carolina del Sur.

El hijo del ex lanzador de Grandes Ligas Al Leiter es uno de los favoritos para entrar en las primeras selecciones del draft de las Grandes Ligas en julio, posiblemente el No. 1 en general. El estudiante de segundo año elegible para el draft ponchó a 10 y dio dos boletos contra Missouri. No ha permitido un hit desde que permitió dos en la quinta entrada contra Oklahoma State el 13 de marzo, un lapso de 16 2/3 entradas.

Leiter tiene marca de 6-0 con efectividad de 0.25 en seis aperturas esta temporada con 59 ponches y 13 boletos en 36 entradas. Ha permitido solo una carrera limpia y siete hits.

Leiter, de 20 años, ponchó a 16 en la victoria por 5-0 sobre Carolina del Sur la semana pasada mientras retiraba a sus últimos 27 bateadores después de permitir una base por bolas para abrir el juego.

Los Piratas de Pittsburgh tienen la primera selección en el draft de este año, seguidos por los Rangers de Texas, los Tigres de Detroit y los Medias Rojas de Boston.

El compañero de equipo de Leiter, Kumar Rocker, hijo del ex liniero defensivo de la NFL Tracy Rocker, también está en la carrera para ser seleccionado primero en la general. El derecho junior mejoró a 6-0 con una efectividad de 0.73 después de permitir dos carreras, una limpia, cinco hits con cinco ponches y dos bases por bolas en seis entradas en la victoria por 10-2 sobre Missouri el jueves por la noche.