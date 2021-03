García gana duelo del Match Play con hoyo en uno

AP

AUSTIN, Texas, EE.UU.

Necesitado de ganar el último hoyo para avanzar, Bob MacIntyre realizó un driver que dejó la pelota a tres pies del hoyo 18.

Momentos después, Sergio García concluyó con un hoyo en uno su duelo, uno de los ocho que requirieron de un desempate para definirse.

El Dell Technologies Match Play, considerado ya uno de los torneos más emocionantes del golf, alcanzó el viernes nuevos niveles.

Kevin Na le hizo un reclamo a Dustin Johnson por no esperar antes de retirar su pelota sin obtener su visto bueno. En los dos últimos hoyos, Na logró birdies para eliminar al mejor golfista del ranking mundial.

Patrick Cantlay, prácticamente sin fallas con 14 birdies y un eagle a lo largo de dos días, logró sólo dos birdies y perdió un desempate.

Cuando la jornada concluyó, Jon Ram, tercer favorito, fue el único de los primeros 20 preclasificados que avanzaron a la fase de eliminación directa, que se disputará el fin de semana en el Austin Country Club.

“Uno nunca sabe lo que puede pasar ahí”, dijo Billy Horschel, luego de superar a Max Homa en el tercer hoyo de desempate.

Y la realidad es que el viernes pasó de todo.

El español García venció a Lee Westwood en el más largo de los ocho desempates, gracias a un disparo de 161 yardas con el hierro nueve hasta el hoyo 4. La pelota cayó un poco adelante del hoyo, antes de volver a éste.

“Bueno, llevo 28 años en la gira y pensé que había visto todo. Me equivoqué”, publicó Westwood en Twitter.

Igual de asombroso fue el drive de MacIntyre, el escocés de 24 años, quien no se cansa de luchar.

“Es probablemente uno de los mejores y más afortunados golpes que he hecho en mi vida”, dijo MacIntyre. “Uno tiene que seguir peleando hasta el final. Esto demuestra que cualquier cosa puede pasar en este deporte”.