ENTREVISTA RONDA 2 A GRAEME MCDOWELL (-5).

P. Graeme, terminaste hoy con un 69 (-3).¿Cómo evalúas tu ronda? GRAEME McDOWELL: Bueno, mira, fue muy importante salir a jugar esta mañana y tratar de terminar con buenos números, y participar un poco en el torneo. Las condiciones estaban---bueno, creo que no había jugado en un campo tan difícil como este. Sabemos que el viento es fuerte aquí, pero creo que la dirección del viento en este campo es lo más difícil. Pero muy agradable. El “chip-in” en el hoyo 7 fue enorme y me ayudó a mantenerme enfocado para mantener en la pizarra. P. Entonces llegaste a los últimos nueve hoyos, y mencionaste los últimos tres hoyos. En el 17, te preparas y miras hacia delante y te dices…Dios mío, tengo que pegar un gran tiro. Dinos algo de ese tiro.

GRAEME McDOWELL: Sí. La bandera estaba a 186 yardas y pegué con un hierro 5 unas 200 yardas. Pensé que el tiro me salía con unas 200 yardas, o unos 200 bajito, pero cualquier cosa que tires cuando se mezcla con el viento simplemente no funciona. Entonces, pegué un hierro 4 donde simplemente, con un swing de un 80 por ciento, tratando de mantener el spin suave y el tiro salió bien.

P. Ganaste en Mayakoba en México, al lado de la Riviera, y aquí (con la interferencia del viento).

GRAEME McDOWELL: No sé qué es lo que pasa. Yo compré una propiedad en las Bahamas hace unos ocho años y yo juego un poco en lo que llamaríamos unas vacaciones de golf en la grama Paspalum, y creo que me he ido acostumbrando con el juego corto en este tipo de condiciones. Los greens son un poco más lentos, y la bola simplemente reacciona un poco diferente cuando te metes en el green. Me he convertido un poco en un especialista en Paspalum. Desgraciadamente, en el PGA TOUR hay muy pocos torneos que se juegan en esta grama.Simplemente me siento feliz de estar aquí este fin de semana, y tener la oportunidad de competir. Creo que las condiciones se van a mantener iguales, y me entusiasma enfrentar el reto.

P. Simplemente… jugaste muy bien en las primeras dos rondas. Háblanos un poco del “chip-in” del hoyo 7, donde hiciste un águila.

GRAEME McDOWELL: Fue fabuloso. En la forma en que va el año, el empuje no ha sido muy…grande. Hice bogeys en el 5 y el 6, y empecé a pensar que aquí íbamos con lo mismo de nuevo. No voy a hacer el corte. En el hoyo 7 mi driver no me llevó muy lejos, pero pegué un muy buen maderita 3 en la posición correcta, un poco a la izquierda del green. Pero, pude concluir con un buen tiro y la bola entró. Eso fue grande. Eso simplemente me cambió mi forma de pensar desde la línea de corte y me enfoqué en subir en la pizarra. Ese fue un verdadero punto de partida para cambiar las cosas.

Me di muchas oportunidades en los últimos nueve hoyos. Los greens son difíciles de jugar por el viento. Los greens no están rodando tan rápido, pero como quiera me siento bien jugándolos. Creo que este fin de semana podré lograr unos buenos putts.

P. Tengo entendido que estás trabajando con un nuevo entrenador, con Lucas Wald. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando, y si has visto cambios en tu rutina?

GRAEME McDOWELL: En realidad, Lucas y yo presionamos el botón de pausa la pasada semana. El es un entrenador y tipo fantástico. Pero pensé que estaba sobreentrenando los últimos siete u ocho meses. Para serte honesto, no creo que me he responsabilizado de muchas cosas y simplemente pensé que tenía que alejarme un poco de la técnica y empezar, como Pete Cowan siempre me dice, a controlar el vuelo de la bola. Especialmente en una semana como esta, con estos vientos. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en controlar el vuelo de la bola y los “spins”.

Creo que ha sido muy difícil encontrarle el truco a Swing de la Florida. Esos tres campos de golf son unos de los más difíciles del año. Estoy luchando con mi técnica y mi forma, para poder sentirme cómodo. A veces se necesita un campo de golf como este, que es bastante ancho desde el punto de salida, y ahí tienes algunas oportunidades. Como te dije, el viento me ha ayudado a enfocarme en pegar la bola, en vez de concentrarme en la técnica. Con suerte, este puede ser el punto de partida de la temporada, no importa lo que pase este fin de semana. Ver si puedo salir adelante, jugar buen golf, y llevarme algo de estilo esta semana.

P. Finalmente, mencionaste a Pete Cowen. ¿Todavía trabajas con él?

GRAEME McDOWELL: Sí, claro.

P. Es obvio que ha estado en las noticias con el tema de Rory. Lo conoces bien, obviamente.

GRAEME McDOWELL: Sí.

P. ¿Qué piensas de esa sociedad, y qué crees saldrá de esa sociedad?

GRAEME McDOWELL: Claro. Rory y Pete. Me recuerda cuando Rory bronco de Kenyon a Faxon hace unos años cuando ganó en Bay Hill. Es exactamente lo que estoy tratando de decir. Se trata de esa transición de técnica a simplemente jugar tu juego.

Eso me pasó en el 2010 cuando yo había estado trabajando con un tipo llamado Clive Tucker por un par de años, y la técnica me estaba aplastando. Pete es un tipo fabuloso para sacarte allá afuera, mirar el vuelo de la bola, ver el control de tu “spin”, y te pone a jugar de nuevo.

En el caso de Rory…sabemos lo talentoso que es. En realidad con él no se necesita mucho para incendiar su swing y concentrarse un poco más en el manejo de su bola. Creo que esas cosas son las que Pete puede contribuir. No me sorprendería ver a Rory salir de esta pequeña racha, o lo que le quieras llamar, en la que se encuentra ahora. Especialmente con Augusta al doblar de la esquina. Todos sabemos lo que eso significa para él. Sería fantástico verlo hacer eso.