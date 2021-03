Astros volverán a pelear con su núcleo intacto

AP

HOUSTON

Tras pasar una temporada jugando en estadios vacíos, los Astros de Houston saben que el regreso de los aficionados este año implica una hostil recepción al jugar de visita ante la gente que sigue enojada por el escándalo de robo de señales.

Pero tras lidiar con las consecuencias por más de un año, los Astros no están preocupados por lo que les espera esta campaña. Simplemente están enfocados en conquistar otro título.

“En este momento, no hay muchas cosas que nos puedan sacudir”, reconoció el campocorto Carlos Correa, uno de los pocos jugadores que se mantienen de la alineación de los equipos de 2017 y 2018 que estuvieron involucrados en la trampa. “Tenemos un gran equipo y vamos a competir. Lo más importante es ganar, especialmente de visita. Queremos salir y vencer a todos”.

Los Astros terminaron la acortada temporada regular con un saldo adverso de victorias y derrotas, quedando cerca de alcanzar la Serie Mundial por tercera ocasión en cuatro años.

Vuelven con un equipo prácticamente intacto y son favoritos para llevarse el cetro de la División Oeste de la Liga Americana por cuarta ocasión en cinco años con una alineación que incluye a Correa, José Altuve, Alex Bregman y Michael Brantley.

“Ofensivamente vamos a estar muy bien”, avisó Bregman.

Su rotación será sólida a pesar de la ausencia del as Justin Verlander, quien se perderá la temporada al recuperarse de una cirugía Tommy John. El veterano Zack Greinke será el abridor en el día inaugural.

Dustin Baker volverá como el mánager después de que le dieron el puesto el año pasado antes del inicio de los entrenamientos de primavera tras el despido de AJ Hinch.

NUEVA IMAGEN

La mayor pérdida este año para Houston es el jardinero George Springer, quien firmó por seis años y 150 millones de dólares como agente libre con Toronto. Será reemplazado por Myles Straw, quien lleva 98 juegos disputados en tres temporadas con los Astros.

Sus habilidades en defensa son buenas, pero sus proezas en el plato no son comparables con las de Springer. Straw apenas ha bateado un jonrón en 224 apariciones en el plato, mientras que Sprionger — el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017 — dejó a Houston con 174 jonrones en siete campañas.

La mayor adquisición fue la de último momento por el derecho Jake Odorizzi, para mejorar la rotación. Houston necesitaba otro abridor después de que Framber Valdez se fracturó un dedo.

VUELVE YORDAN

El bateador designado Yordan Álvarez debutó tarde en la primavera, pero se espera que esté listo para ser titular desde el primer día. Álvarez, Novato del Año en 2019, apenas disputó dos juegos el año pasado tras ser diagnosticado con COVID-19 y cirugías artroscópicas en ambas rodillas en agosto. Durante 2019, el cubano bateó para .313, con 27 jonrones y 78 impulsadas en 87 duelos.

LA SALUD DE BREGMAN

Bregman también empezó tarde en la primavera por una dolencia en el tendón izquierdo. Baker dijo que no les preocupa la salud de Bregman a largo plazo y esperan que el tercera base esté listo para el primer día.

Bregman espera recuperarse de una mala temporada 2020 en la que registró un promedio de .242, con seis jonrones y 22 remolcadas. Esta actuación ocurrió tras una estelar campaña 2019 en la que terminó segundo en la votación al MVP tras batear para .296, con 41 cuadrangulares y 112 impulsadas. Todos ambos máximos de carrera.

NOVATO EN LA MIRA

El único novato que tiene oportunidad de aparecer en la alineación del primer día es Chas McCormick. El jardinero de 25 años estuvo en la alineación para el juego de comodín de la Liga Americana y la serie divisional, pero no disputó ningún encuentro.