Emoción y algunas sorpresas en inicio del Match Play

AP

AUSTIN, Texas, EE.UU.

Jon Rahm y Patrick Cantlay levantaron sus puños para celebrar los birdies que lograron en el último hoyo para ganar, mostrando la emotividad típica de una ronda final.

En el Dell Technologies Match Play cada día es como un domingo.

La ronda inicial de la fase de grupos, realizada el miércoles, incluyó 32 duelos, de los que 16 no se definieron sino hasta el último hoyo. Rory McIlroy sufrió su peor derrota en 10 años.

Y algunos de los mejores momentos fueron protagonizados por los novatos.

Esto incluyó a Antoine Rozner, el parisino de 28 años, quien llegó a este World Golf Championship al ganar el Masters de Qatar hace dos semanas con un putt de 60 pies para birdie en el último hoyo.

Rozner se aferraba a una ventaja de un golpe sobre Bryson DeChambeau, campeón del Abierto de Estados Unidos. Un árbol bloqueaba el camino de 54 yardas que separaba a Rozner del hoyo.

El francés lanzó un osado tiro que quedó a ocho pies del hoyo.

“Creo que es uno de esos tiros que simplemente tienes que salir y hacerr”, reconoció Rozner. “Lancé este tiro muy bien, pasó alto sobre las copas. Muy feliz que fue tan cerrado debido a que eso presionó a Bryson en su último chip. Entonces, estoy muy feliz”.

El siguiente, Bob MacIntyre de Escocia, tuvo dos eagles en los cinco hoyos finales, en un triunfo por 2 y 1 ante Kevin Na.

Con un grupo tan talentoso de golfistas, es difícil considerar cualquier resultado como una sorpresa.

Esto no significa que no hubiera jugadores a disgusto.

McIlroy estaba tan desanimado al salir tras el hoyo 13 que declinó hablar tras el enfrentamiento.

El primer preclasificado Dustin Johnson perdió el impulso cuando cayó al agua en el hoyo 12, par 5, y tuvo tres putts de 15 pies para perder en el 13. Finalmente venció a Adam Long en el hoyo 18.

Justin Thomas (2), junto a DeChambeau (5) fueron los máximos preclasificados que perdieron sus duelos iniciales. Collin Morikawa (4), Xander Schauffele (6), Patrick Reed (7) y Tyrrell Hatton (8) se conformaron con empates.