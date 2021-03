La NBA busca albergar clínicas de vacunación para jugadores

ESPN

La NBA está investigando la coordinación con las cadenas de farmacias nacionales para "albergar clínicas de vacunación para jugadores, personal del equipo, de la arena y miembros del hogar en las instalaciones y estadios de los equipos en las próximas semanas y según lo permitan los requisitos estatales de elegibilidad", según un memo de la Liga que se envió a los equipos este miércoles y fue revisado por ESPN.

La Liga también está pidiendo a los equipos que sondeen el interés interno en albergar y tener una clínica en su sede, incluso determinando la cantidad de jugadores y personal, junto con los miembros de su hogar, que desearían participar en la vacunación.

También se les pide a los equipos que consideren si sus instalaciones podrían servir como una clínica de vacunación para los miembros de su comunidad local, junto con las fechas que podrían funcionar.

El memorando de la Liga alienta a los equipos a que adquieran vacunas COVID-19 en sus respectivas sedes a medida que las vacunas están más disponibles y los estados amplíen la elegibilidad de las vacunas.

Los New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers y Miami Heat reconocieron previamente haber adquirido la vacuna para al menos algunos miembros de su organización, e ESPN informó el miércoles que se espera que los miembros de Los Angeles Lakers reciban la vacuna esta semana.

Si bien la Liga alienta a todos dentro de sus filas a tomar la vacuna, aún mantiene su postura inicial, según fuentes de la Liga que hablaron bajo condición de anonimato, de que "no hay que saltar la línea" para ningún equipo o equipos que quieran la vacuna, pero aún no son elegibles para ello en sus respectivas ciudades.

En resumen, la Liga quisiera que sus miembros estén completamente vacunados lo más rápido posible, pero les ha dicho a los equipos que deben esperar su turno respectivo para hacerlo, agregaron estas fuentes.

Aún así, la Liga alienta a cualquier individuo dentro de la organización que quiera la vacuna y pueda adquirirla a hacerlo a través de los canales adecuados. Y la Liga en general está alentando a los jugadores y al personal a tomar la primera dosis que esté disponible para ellos, dijeron estas fuentes, un punto clave a medida que más vacunas llegan al mercado.

Con respecto a la posible desventaja competitiva de que algunos equipos adquieran la vacuna antes que otros, la Liga cree que sería ideal si todos pudieran vacunarse al mismo tiempo, pero reconoce que no es posible dadas las circunstancias, especialmente con la elegibilidad que cambia rápidamente en varias sedes.

Con base en sus comentarios con expertos médicos y científicos, la Liga alienta a sus miembros a tomar una vacuna COVID-19 aprobada, pero comprende que hay dudas entre algunos integrantes por varias razones. También hay esperanza entre varios funcionarios de salud de la Liga, especialmente dentro de varios equipos, de que parte de esa vacilación se esté desvaneciendo a medida que millones más en todo el país se vacunen todos los días.

"La opinión pública se está inclinando un poco", dijo un entrenador atlético jefe de la Conferencia Oeste. "Creo que las personas que tal vez se opusieron ahora estén dispuestas a escuchar un poco. Creo que algunas personas que están en duda tal vez se inclinan a seguir adelante y conseguirlo".

Un miembro del personal de entrenamiento atlético de la Conferencia Oeste dijo que el reciente anuncio de la NBA de reducir las restricciones para aquellos que están completamente vacunados, como informó ESPN por primera vez, "me empujó a tomar esa decisión" de vacunarme. Pero ese miembro del personal, junto con otros funcionarios de salud del equipo, dijeron que se han vacunado suficientes personas en todo el país y que la NBA probablemente no sería percibida como "saltando la línea" si obtuviera la vacuna y la distribuyera en toda la Liga. "Estamos más allá de eso", agregó el miembro del personal.

En términos de los playoffs, que están programados para comenzar el 22 de mayo, fuentes de la Liga dijeron que reprogramar juegos en la postemporada debido a problemas relacionados con COVID presenta obstáculos logísticos obvios en comparación con la reprogramación / aplazamiento de juegos en la temporada regular.

Pero si una cantidad significativa de jugadores / personal del equipo son vacunados para ese momento, dijeron las fuentes de la Liga, existe la esperanza de que se minimicen los posibles aplazamientos.

Sin embargo, no hay una cifra concreta de lo que constituiría "significativo". El concepto de que el 85% de los jugadores / personal estén completamente vacunados, como se mencionó en el memorando de la Liga anterior con respecto a las restricciones reducidas para los jugadores y el personal vacunados, en ese momento es un rango posible y es una cifra que se basa en consejos médicos y científicos. expertos.

La Liga también es optimista acerca de tener una vacunación generalizada en toda la organización a través de la educación y otros medios sin tener que hacer que la vacunación sea obligatoria. Eso no quiere decir que la Liga nunca exploraría hacer que las vacunas sean obligatorias, dicen las fuentes de la liga; más bien, es solo que la Liga tiene la esperanza de que nunca llegará a ese punto. (Como parte de sus esfuerzos de educación con equipos y jugadores con respecto a la seguridad y efectividad de la vacuna, la Liga ha realizado seminarios obligatorios para equipos con el Dr. Leroy Sims, el vicepresidente senior de asuntos médicos de la Liga, como informó anteriormente Adrian Wojnarowski de ESPN).

Varios miembros del personal de entrenamiento atlético encargados de hacer cumplir y administrar los protocolos de salud y seguridad diarios de la Liga señalan que han sido completamente vacunados o han recibido su primera dosis.

"Me gusta decirles a los jugadores que estoy vacunado y no tuve efectos secundarios", dijo un segundo miembro del personal de entrenamiento atlético de la Conferencia Oeste que fue vacunado recientemente. "Quizás estaba un poco cansado, pero no sentí otros síntomas. Así que cuanto más eduquemos a la gente sobre eso y le digamos a la gente, eso podría eliminar el miedo o la ansiedad de algunas personas".