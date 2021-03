Rockies buscan reponer pérdida de Arenado

AP

DENVER

De cuarto bate y en la tercera base para los Rockies de Colorado — alguien que no se llama Nolan Arenado.

En una transacción que enfureció a los fanáticos de los Rockies, el ganador de ocho Guantes de Oro y cinco veces All-Star fue traspasado a San Luis por el zurdo Austin Gomber y cuatro jugadores de las menores.

Las etiquetas en las redes sociales se propagaron de inmediato. “#RockiesBoycott” fue tendencia, al igual que “#FireBridich”, en referencia al gerente general Jeff Bridich. Arenado y la gerencia discreparon sobre el rumbo del equipo, y el astro se ha marchado de un club que quedó fuera de los playoffs en las últimas dos campañas.

Así, hay un consenso entre los encargados de hacer pronósticos para la próxima temporada: Colorado se hundirá en el fondo de la División Oeste de la Liga Nacional.

Algunos prevén ya que el equipo acumulará 100 derrotas, algo que no ha ocurrido jamás en la historia de la franquicia. Su peor cifra fue de 98 tropiezos en 2012, un año antes de que Arenado llegara a escena como antesalista titular.

“Realmente no voy a permitir que eso que piensa la gente fuera del clubhouse afecte lo que hago dentro”, dijo el jardinero Charlie Blackmon. “Vamos a salir a ser supercompetitivos y a jugar buena pelota”.

Dick Monfort, dueño de los Rockies, ha sido otro blanco de la ira de los fanáticos sobre el acuerdo que involucró a Arenado. Colorado envió también efectivo a San Luis, para compensar parte del dinero que se adeuda al pelotero.

Si mi deseo se hubiera cumplido, tendría a Nolan”, dijo Monfort recientemente. “Pero esta fue la decisión de Nolan. Él quería marcharse”.

Ryan McMahon sería el favorito para quedarse con la titularidad como antesalista, en el lugar de Arenado.

“Todo lo que puedo hacer es ser la mejor versión de mí mismo y buscar la mejor forma de ayudar a este equipo”, dijo McMahon, quien de por vida batea para .237 con 38 jonrones.

Asimismo, Colorado echará de menos al versátil veterano Ian Desmond, quien se negó por segunda campaña consecutiva a jugar ante las preocupaciones por el coronavirus. De igual modo, el club no cuenta más con David Dahl, un jardinero talentoso pero propenso a las lesiones, quien firmó por un año y 2,7 millones de dólares con Texas.

“La gente nos da por muertos”, reconoció el campocorto estelar Trevor Story, quien está en el último año de su contrato y busca un aumento generoso. “Pero siento que, si ustedes descartan a un grupo de buenos competidores como los que estamos en este nivel de las Grandes Ligas, los motivas a demostrar lo contrario”.

NUEVA IMAGEN

Gomber, incluido en el acuerdo de Arenado, entiende que el público estará atento a su desempeño.

“Para mí, esto es como un cumplido”, dijo Gomber, quien tuvo un récord de 1-1 y una efectividad de 1.86 en 14 duelos con San Luis la temporada pasada. “Es un elogio que los Rockies me hayan visto como parte de una compensación apropiada por Nolan Arenado”.

NOVATOS

Ben Bowden podría ser una opción como zurdo en el bullpen de Colorado. Se le reclutó en la segunda ronda del draft de 2016.

“Cuando me necesiten, estaré ahí, listo para jugar”, dijo.

PITCHEO

La rotación de abridores podría ser una fortaleza de Colorado esta campaña, incluso en el Coors Field, un parque amigable con los bateadores. La conformarían los venezolanos Germán Márquez y Antonio Senzatela, junto con Kyle Freeland y Jon Gray.

Gomber entra también en la ecuación.

Márquez y Freeland cumplieron nueve aperturas de calidad en la campaña anterior, una cifra que empató la segunda mejor en la Liga Nacional.