Harris y los Sixers mantienen a raya a los Warriors

AP

SAN FRANCISCO

Por la forma en que sus Philadelphia 76ers están ganando, el entrenador Doc Rivers no ve razón para discutir la fecha límite de cambios.

Tobias Harris conectó un tiro en salto con 3:44 por jugar, anotó otra canasta en la siguiente posesión y terminó con 25 puntos y 13 rebotes para ayudar a los Sixers a contener a los Golden State Warriors 108-98 el martes por la noche.

"Mi actitud no es conseguir lo más destacado, recibir elogios, es conseguir la victoria", dijo Harris.

Harris también convirtió un tiro libre en la falta técnica de Draymond Green con 2:47 por jugar.

A Rivers le gusta cómo Harris ha mejorado de un juego a otro.

"Lo que me gustó de su juego de esta noche, no lo forzó, simplemente dejó que el juego llegara a él", dijo Rivers. “E hizo jugadas, no solo con su disparo sino con el pase. Jugó una defensa fenomenal ".

Ben Simmons agregó 22 puntos y ocho rebotes para los Sixers, quienes lograron su segunda victoria consecutiva como visitantes después de una victoria por 101-100 en Nueva York el domingo. Los líderes de la Conferencia Este mejoraron a 31-13 con su novena victoria en 10 juegos.

"Como grupo, hemos ganado nueve de 10 partidos, los muchachos están jugando bien al baloncesto, no hay necesidad de hablar de eso", dijo Rivers sobre la fecha límite del jueves.

Kelly Oubre Jr. tuvo 24 puntos y 10 rebotes para llevar la carga de los Warriors, con su nombre popular en las conversaciones comerciales.

"Es codiciado", dijo el entrenador Steve Kerr.

Jordan Poole agregó 19 puntos para los Warriors cortos, quienes rugieron con un gran tercer cuarto después de ir perdiendo por 24.

“Esta fue una derrota difícil. Luchamos hasta el final ”, dijo Andrew Wiggins. "Buen regreso y todo, pero no cerramos al final".

Stephen Curry se perdió su tercer partido consecutivo con un magullado en el coxis desde que cayó de espaldas en Houston el miércoles pasado y no jugará durante al menos una semana, dijo Kerr antes del partido.

El hermano menor Seth Curry, de los Sixers, también se retiró después de torcerse el tobillo izquierdo el miércoles pasado en una derrota en tiempo extra ante los Bucks. Se perdió su tercer juego consecutivo.

Un miembro de la familia tuvo una gran noche: su cuñado, Damion Lee, anotó 16 puntos para Golden State en 24 minutos desde el banco.

El centro novato James Wiseman regresó del protocolo de salud y seguridad de la NBA después de perderse tres juegos y permanecerá en la alineación titular indefinidamente, dijo Kerr.

Filadelfia acertó 12 de sus 22 tiros iniciales para construir una ventaja de 27-9 y estaba arriba 35-17 después de un cuarto.

Se guardó un momento de silencio antes del inicio para el miembro del Salón de la Fama Elgin Baylor, quien murió el lunes a los 86 años.

Stephen Curry tuvo una resonancia magnética y la prueba reveló inflamación en el coxis. Se perderá al menos los próximos dos juegos para Golden State antes de ser reevaluado en una semana. Poole volvió a empezar en el lugar de Curry.

Kerr se sentó severamente frente a un fondo negro con 18 nombres, que representan a cada una de las personas muertas en tiroteos masivos durante la semana pasada en Atlanta y Boulder, Colorado.

Antes de que Kerr comenzara a hablar de baloncesto, entregó otro mensaje sobre la violencia armada que golpea tan cerca.

“Si no humanizamos, sigue siendo una estadística y hace que sea mucho más fácil para los idiotas decir, 'este es el precio de la libertad', en términos de poseer armas. "Este es el precio de la libertad", es posiblemente la expresión más tonta que he escuchado en mi vida ", dijo Kerr, hablando con severidad sobre lo que él llama" armas de guerra ".