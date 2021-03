Michigan vence por primera vez Tennessee en 16 años

AP

San Antonio, Texas

Ha sido una temporada de primicias para Michigan, y ahora los Wolverines pueden agregar un viaje a los Sweet 16 a esa lista.

Leigha Brown anotó 23 puntos y Naz Hillmon agregó 19 para liderar a Michigan, la sexta cabeza de serie, a su primera aparición en semifinales regionales con una victoria 70-55 sobre Tennessee, tercera cabeza de serie, el martes en el Torneo femenino de la NCAA.

"Es increíble, hemos tenido muchas novedades en nuestro equipo", dijo Hillmon. “Para nuestro programa, este es otro. Empapamos al entrenador en el vestuario ”.

Los Wolverines habían estado 0-5 en la segunda ronda antes de lograr la victoria sobre las Lady Vols. Cuando sonó el timbre final, los jugadores de Michigan se abrazaron en grupo en el centro de la cancha y cantaron "es genial ser un Wolverine de Michigan".

“Es excelente para nuestra universidad, excelente para el estado de Michigan. Es genial ver que Michigan no es solo una escuela de fútbol y baloncesto masculino, sino también una escuela de baloncesto femenino ”, dijo el entrenador de Michigan, Kim Barnes Arico.

Liderando 18-16 con ocho minutos por jugar en la primera mitad, Michigan (16-5) mantuvo a Tennessee a solo un gol de campo el resto del segundo cuarto y construyó una ventaja de 28-19 en el medio tiempo. Las Lady Vols fallaron sus últimos siete tiros del período y terminaron su sequía 1:18 en el tercer cuarto. El déficit de las Lady Vols creció a 17 puntos mientras Michigan avanzaba con una racha de 22-7 que abarcaba los cuartos.

Tennessee (17-8) iba perdiendo por 15 de cara al último cuarto y pudo recortar su déficit a 54-44 con menos de 5 minutos para el final antes de que un triple de Danielle Rauch y un robo y una bandeja de Brown restauraran los 15 puntos. amortiguar. Tennessee no pudo acercarse a las nueve en el resto del camino.

Hillmon, el Big Ten Player of the Year, también tuvo 15 rebotes cuando los Wolverines se mantuvieron firmes en el cristal contra las Lady Vols, superando en rebotes 42-40.

"Su altura promedio es de 6 pies 2", dijo Hillmon. “Es algo que enfatizamos. Son uno de los mejores del país. Nos lo pusimos esta noche para asegurarnos de que nos recuperamos. ... Hizo esfuerzos para recuperarse. todos nosotros rompiendo las tablas. Fue un gran énfasis para nosotros entrar en el juego ".

Un viaje a las semifinales regionales fue solo otra novedad para los Wolverines este año. El equipo comenzó 10-0 por primera vez en la historia de la escuela. También estuvieron en el ranking durante toda la temporada por primera vez, además de tener a Hillmon como la primera jugadora en ganar honores All-America como segunda integrante del equipo.

Tennessee, que tiene una larga tradición en la NCAA con ocho campeonatos nacionales, cayó a 28-3 en la segunda ronda.

Rennia Davis anotó 12 puntos para liderar a las Lady Vols, que jugaban contra Michigan por primera vez.

“Estoy orgullosa del crecimiento que ha tenido nuestro equipo como mujeres, como jugadoras de baloncesto, como compañeras. Pensé que habíamos hecho algunos avances increíbles. Estoy orgulloso de eso ”, dijo la entrenadora de Tennessee, Kellie Harper. "Nos quedamos cortos hoy con nuestra ejecución".

PROBLEMAS DE DISPARO

Tennessee estuvo solo 21 de 62 desde el campo (33.9%) y solo 2 de 14 desde detrás de la línea de 3 puntos

“Aceleramos algunos de nuestros tiros en la primera mitad, y definitivamente le daremos crédito a la defensa de Michigan por eso. Pensé que lo más importante es que no terminamos las bandejas ”, dijo Harper. “Creo que perdimos 17 bandejas en el juego, y será muy difícil avanzar contra un oponente talentoso si no puedes terminar. Y de nuevo, no quiero quitarles nada porque pensé que su físico nos afectó en algunos de esos finales ".

PERDIDO EN ACCIÓN

Michigan todavía no tenía la base armadora Amy Dilk, quien no hizo el viaje debido a un problema médico no revelado que la escuela no dio más detalles. Rauch volvió a arrancar en su lugar y sumó cinco puntos, seis rebotes y tres asistencias.

“Los últimos ocho partidos jugó 16 minutos antes del Torneo de la NCAA. Se llamó a su número y estaba lista ”, dijo Barnes Arico sobre Rauch. “Como entrenador, esa es la mayor recompensa de la historia. El mejor niño, el mejor compañero de equipo y el trabajador más duro que he conocido ".

HASTA LA PRÓXIMA:

Michigan juega contra Baylor en los Sweet 16 en la región de River Walk después de que la cabeza de serie No. 2 Lady Bears venciera a Virginia Tech 90-48.