Mujeres periodistas denuncian sexismo y acoso

AP

Más de 150 mujeres periodistas en Francia denunciaron que son víctimas del sexismo, acoso y discriminación por parte de colegas hombres y en las redes sociales.

“Llegó el momento para nosotras, mujeres periodistas, de unirnos y hacer presión”, escribieron las periodistas en un manifiesto que fue publicado el domingo por el diario Le Monde en medio del debate global por las agresiones sexuales y discriminación laboral.

“Queremos estar al frente”, consignó el reclamo. “En 2021, que el deporte sea manejado por hombres para hombres sobre hombres es algo que dejó de ser tolerable. Tratar a las mujeres como seres inferiores en las salas de redacción deportivas no se puede tolerar más”.

Las firmantes citaron cifras del Consejo Superior de Audiovisual (CSA) — entidad que vigila el trabajo de los medios — en que se plasma que el tiempo de palabra de las mujeres en los espacios deportivos en Francia representó un 13% el año pasado. Aproximadamente la mitad de los periodistas en Francia son mujeres, aunque sólo conforman el 10% de los 3.000 periodistas deportivos del país, mencionó el manifiesto.

Un documental difundido por Canal+ la noche del domingo presentó a varias periodistas deportivas debatiendo sobre las frases sexistas y el acoso que enfrentan en sus trabajos o en las redes sociales.

Una de las periodistas que se pronunció fue Charlotte Namura-Guizonne, quien solía trabajar en uno de los programas más prestigiosos de la televisión dedicados al fútbol.

“He sido humillada e insultada durante una pausa de publicidad. Frente a comentaristas deportivos. Invitados. Público.... Sin sancionarse a nadie. No hay excusas. Nunca. Traumatizada y con la sensación de estar desprotegida”, tuiteó Namura-Guizonne. Mencionó ese estresante ambiente de trabajo entre las razones por las que se alejó del programa en 2019.

La directora del documental, la periodista deportiva Marie Portolano, dijo que el film tuvo la intención de denunciar una “manera de pensar” a raíz de #MeToo y otros movimientos femenistas

Aparte de los relatos de acoso sexual y comentarios sexistas, el documental también resalta las funciones de limitado perfil que las mujeres reciben en los programas de televisión, donde mayormente se les piden lucir guapas.

La página noticiosa digital Les Jours y otros medios franceses informaron que un extracto del documental enfocados en el reconocido comentarista deportivo Pierre Menes, quien trabaja para Canal+, fue removido previo a la transmisión a pedido del canal de televisión.

En un video de 2011 que fue ampliamente difundido en las redes, Menes aparece agarrando a una periodista y dándole un beso en la boca sin su consentimiento en un programa de TV. Canal+ y Menes no se pronunciaron sobre las publicaciones.

La portavoz del ministerio del Interior Camille Chaize tuitéo el lunes que besar a alguien sin su consentimiento “es una agresión sexual que se castiga por la ley”, con condenas de hasta cinco años de prisión y multa de 75.000 euros (89.500 dólares).