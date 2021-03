Gallen, de los Diamondbacks, con dolor en antebrazo

AP

Los Diamondbacks de Arizona podrían estar perdiendo a su mejor lanzador en el día inaugural.

Zac Gallen está siendo evaluado por dolor en su antebrazo derecho y su estado es incierto para comenzar la temporada el 1 de abril.

Gallen, de 25 años, fue eliminado de su inicio de exhibición programado el lunes. Dijo que sintió la lesión por primera vez cuando estuvo atascado durante la práctica de bateo hace unos 10 días.

Gallen tuvo marca de 3-2 con efectividad de 2.75 durante la temporada acortada por la pandemia, ponchando a 82 en 72 entradas.

Gallen dijo que era frustrante lastimarse mientras balanceaba el bate en lugar de tirarlo al montículo. Está a favor del bateador designado en ambas ligas, que fue la regla en las Grandes Ligas en 2020 para la temporada de 60 juegos.

La Liga Nacional cambió de nuevo a los lanzadores que bateaban para la temporada 2021.

"Definitivamente es frustrante considerando que soy una especie de defensor del bateador designado", dijo Gallen. “Me pagan por lanzar, así es como lo veo. Viene junto con el trabajo. Yo juego en la Liga Nacional, tienes que batear, tienes que tocar, tienes que hacer ciertas cosas ”.

Los Diamondbacks han sufrido múltiples lesiones en jugadores clave durante los entrenamientos de primavera.

El jardinero derecho titular Kole Calhoun se sometió a una cirugía de rodilla a principios de este mes y se espera que se pierda al menos las primeras semanas de la temporada. El lanzador de relevo Tyler Clippard está luchando contra el dolor en el hombro y no ha podido lanzar durante al menos seis semanas.

RETROCESO EN EL BULLPEN

El derecho de los Azulejos, Kirby Yates, se perderá varias semanas debido a una distensión muscular en el antebrazo.

Se esperaba que Yates fuera el cerrador de Toronto después de firmar un contrato de un año por $ 5.5 millones en la temporada baja.

Yates lanzó por última vez el sábado contra Filadelfia, ponchando a dos en una entrada sin anotaciones. Fue su segunda salida de la primavera y la primera desde el 11 de marzo.

Yates fue un All-Star con San Diego en 2019, cuando registró una efectividad de 1.19 y lideró la Liga Nacional con 41 salvamentos. Lanzó en seis juegos para los Padres la temporada pasada antes de la cirugía para quitarle las astillas de hueso del codo.

El mánager de los Azulejos, Charlie Montoyo, dijo que usará diferentes lanzadores para terminar los juegos mientras Yates esté fuera de juego. Los diestros Jordan Romano y Rafael Dolis salvaron partidos para Toronto la temporada pasada, reemplazando cuando el cerrador Ken Giles se lesionó.

“No veo la necesidad de tener solo uno más cerca”, dijo Montoyo.

CHATTER DE DUGOUT

Mike Piazza, en los entrenamientos de primavera con los Mets de Nueva York como instructor invitado, habló con el campocorto del Juego de Estrellas Francisco Lindor, quien ha comenzado las discusiones sobre un contrato a largo plazo.

Lindor fue adquirido de Cleveland en enero. Es elegible para la agencia libre después de la temporada.

"Tuve la suerte de tener una agradable conversación con él hoy", dijo el receptor del Salón de la Fama. “Si va a estar aquí por mucho tiempo, creo que tiene un componente espiritual. Creo que tiene que salir y ponerse cómodo. Y el hecho de que tiene un equipo tan bueno a su alrededor para apoyarlo también ".

Su consejo para Lindor: “Simplemente sal y juega, ve y juega, sube tus números. Y si está destinado a ser, estará aquí ".

MARINERS 7, DODGERS 3

El premio de agente libre Trevor Bauer navegó a través de cuatro entradas en blanco para Los Ángeles antes de permitir jonrones a Evan White, José Marmolejos y Mitch Haniger en una quinta carrera de cinco carreras. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado recibió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas y un tercio, con cinco ponches y ninguna base por bolas.

Kyle Seager duplicó dos veces y remolcó dos carreras para los Marineros. Justus Sheffield permitió dos carreras y cuatro hits en 4 2/3 entradas. Ponchó a cinco y dio tres pasaportes.

Chris Taylor conectó un jonrón de dos carreras frente a Sheffield, lo que le dio 12 carreras impulsadas con un promedio de bateo de .419 y un OPS de 1.453 esta primavera. Justin Turner acertó 2 de 2 con una base por bolas para los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers, y Max Muncy también conectó dos hits.

PHILLIES 4, YANQUIS 0

Aaron Nola ponchó a nueve en seis espléndidas entradas de un hit y Didi Gregorius conectó un jonrón de dos carreras contra su ex equipo. Rhys Hoskins completó 3 de 3 con un sencillo productor y una base por bolas. También dobló y se robó la tercera base.

El abridor de Nueva York, Jameson Taillon, lanzó 44 de 60 lanzamientos para strikes en 2 2/3 entradas. Permitió una carrera y cinco hits, ponchando a cinco sin una base por bolas. El derecho, adquirido de Pittsburgh esta temporada baja, tiene efectividad de 1.08 durante el entrenamiento de primavera en su regreso de una segunda cirugía de Tommy John. No ha lanzado en las mayores desde mayo de 2019.

El cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, abanicó a dos en una entrada sin hits.

Gregorius conectó con Justin Wilson, quien se convirtió en el segundo relevista zurdo de los Yankees en lastimarse esta primavera cuando salió debido a una tensión en el hombro de lanzar. Nueva York dijo que Wilson se someterá a una resonancia magnética el martes.

"La forma en que él describió es simplemente tener dificultades para soltarse", dijo el manager Aaron Boone. "Creo que existe la posibilidad de que no sea tan importante".

El zurdo de los Yankees, Zack Britton, se sometió a una cirugía el 15 de marzo para quitarle una astilla de hueso del codo lanzador y es probable que esté fuera al menos hasta mayo y quizás el verano.

AZUL JAYS 4, TIGRES 3

El recién llegado de Toronto, Marcus Semien, conectó un jonrón de apertura y un doble productor. También anotó dos veces y cometió un costoso error de lanzamiento en la segunda base. Bo Bichette tuvo un sencillo de anotación.

Ross Stripling ponchó a siete y no dio boletos en tres entradas y dos tercios, pero permitió tres carreras y cinco hits.

Grayson Greiner pegó un jonrón por Detroit y Robbie Grossman pegó dos dobles. Jeimer Candelario también tuvo dos hits.

El abridor de los Tigres, Julio Teherán, se fue como precaución después de dos entradas debido a la tensión en la espalda, dijo el equipo. Ponchó a tres y no dio boletos.

Erasmo Ramírez siguió con tres entradas en blanco de un hit.

DIAMONDBACKS 4, ATLETISMO 4 (9 INNINGS)

Seth Frankoff abrió en lugar de Gallen y dio cinco pasaportes en cuatro entradas, pero permitió solo un hit. Tim Locastro dobló dos veces.

El abridor de Oakland, Jesús Luzardo, no permitió una carrera en cuatro entradas y un tercio. AJ Puk cedió tres carreras en tres hits y dos bases por bolas en una entrada y dos tercios de relevo.