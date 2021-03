Elgin Baylor, pionero de los Lakers, muere a los 86 años

AP

LOS ÁNGELES

Elgin Baylor cambió la dirección misma del baloncesto cuando se unió a la NBA y llevó sus hazañas verticales de brillantez atlética a un juego en gran parte horizontal.

Llenó hojas de puntuación y despertó la imaginación de los jóvenes con su estilo aéreo pionero, y todos los jugadores de alto vuelo de los últimos 60 años han seguido su camino.

Aunque la primera superestrella de los Lakers en Los Ángeles nunca ganó un anillo de campeonato, Baylor sigue estando muy por encima de la franquicia y el juego que amaba.

El delantero del Salón de la Fama murió el lunes por causas naturales en Los Ángeles con su esposa Elaine y su hija Krystal a su lado, dijo el equipo. Tenía 86 años.

11 veces All-Star que se elevó a lo largo de la década de 1960 con un arte de alto puntaje que se convirtió en el modelo para el jugador de baloncesto moderno, Baylor jugó un papel importante en la revolución del baloncesto de un deporte en tierra a un espectáculo aéreo.

"Elgin fue LA superestrella de su época, sus muchos elogios hablan de eso", dijo la dueña de los Lakers, Jeanie Buss, en un comunicado.

Con un jersey suave como la seda y un atletismo fluido, Baylor pasó parte de 14 temporadas con los Lakers en Minneapolis y Los Ángeles, formando equipo con Jerry West en uno de los tándems más potentes en la historia del baloncesto.

La segunda carrera de Baylor como ejecutivo de personal durante 22 años y medio con los descontentos Los Angeles Clippers fue mucho menos exitosa, pero siguió siendo una figura querida en Los Ángeles y más allá. Baylor fortaleció sus lazos nuevamente con los Lakers durante la última década, y el equipo lo honró con una estatua afuera del Staples Center en 2018.

"Elgin Baylor marcó el rumbo de la NBA moderna como uno de los primeros jugadores superestrella de la liga", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Además de su legendaria carrera como jugador, Elgin fue un hombre de principios. Fue un destacado activista durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960 y una voz influyente entre sus compañeros de juego ".

Baylor, de 6 pies y 5 pulgadas, jugó en una era antes de la cobertura televisiva significativa del baloncesto y, sorprendentemente, poco de su juego fue capturado en una película. Su brillantez atlética es mejor recordada por quienes la vieron en persona. Nadie tenía una mejor vista que West, quien una vez lo llamó "uno de los tiradores más espectaculares que el mundo haya visto".

Baylor tenía una asombrosa habilidad para quedarse en el aire indefinidamente, inventando disparos e improvisando engaños a lo largo de su trayectoria de vuelo. Años antes de que Julius Erving y Michael Jordan se convirtieran en héroes internacionales con sus juegos igualmente acrobáticos, Baylor creó el modelo de la superestrella moderna.

Baylor fue el primer jugador de la NBA en anotar 70 puntos en un juego, y todavía tiene el récord de anotaciones en las Finales de la NBA de un solo juego con 61 contra Boston en 1962. Promedió 27.4 puntos y 13.5 rebotes a lo largo de su carrera, e incluso promedió una carrera. -Mejor 38 puntos durante una temporada en la que solo jugó en pases de fin de semana mientras estaba en servicio activo como reservista del Ejército.

"Pasé mucho tiempo con él a lo largo de los años", dijo Charles Barkley durante la cobertura de CBS del Torneo de la NCAA. “Para mí, es probablemente el gran jugador de baloncesto más subestimado de todos los tiempos. Siempre se comportó con gran dignidad y respeto ”.

Baylor jugó muy por encima de la mayoría de sus contemporáneos, pero nunca ganó un campeonato ni lideró la NBA en anotaciones en gran parte porque jugó al mismo tiempo que los pívots Bill Russell, quien ganó todos los anillos, y Wilt Chamberlain, quien reclamó todos los títulos de anotación. Las lesiones de rodilla obstaculizaron la segunda mitad de la carrera de Baylor, aunque siguió siendo un All-Star regular.

West y Baylor fueron los primeros en la larga tradición de emparejamientos dinámicos con los Lakers, seguidos por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en la década de 1980 antes de que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal ganaran tres títulos más en la década de 2000.

"En mis primeros años en la liga, él me cuidó como un padre lo haría con un hijo", dijo West el lunes. “Compartimos la alegría de ganar y las desgarradoras derrotas en la final. Era un príncipe tanto dentro como fuera de la cancha ".

Los Lakers de Baylor perdieron seis veces en las Finales de la NBA ante los Boston Celtics y otra vez ante los New York Knicks. Los Ángeles ganó el título de 1971-72, pero solo después de que Baylor se retiró nueve juegos en la temporada, insatisfecho con su nivel de juego debido a sus rodillas enfermas.

"Antes de que Michael Jordan hiciera cosas increíbles en el aire, ¡estaba Elgin Baylor!" Johnson tuiteó. "Un verdadero acto de clase y un gran hombre".

Elgin Gay Baylor nació en Washington, DC, el 16 de septiembre de 1934. Nombrado en honor al reloj favorito de su padre, un reloj "Elgin", Baylor se enamoró de su deporte incluso antes de que pudiera pagar una pelota de baloncesto, en lugar de aprender a disparar con una Pelota de tenis.

Después de luchar académicamente en la escuela secundaria, Baylor jugó en la Universidad de Seattle de 1956 a 1958, promediando 31.3 puntos por juego y llevando al equipo al juego de campeonato de la NCAA de 1958, donde perdió ante los Kentucky Wildcats del entrenador Adolph Rupp.

Baylor fue la primera selección del draft de la NBA en 1958 por los Minneapolis Lakers, que estaban cerca de la bancarrota después de una fuerte caída desde su primera era de campeonatos. Baylor salvó de inmediato a los Lakers con su anotación y estilo.

Ganó el premio al Novato del Año y llevó a los Lakers a las Finales de la NBA, donde perdieron ante la incipiente dinastía de los Celtics en el primero de los 12 encuentros de la serie de campeonatos de los rivales.

Baylor anotó 64 puntos el 8 de noviembre de 1959, luego el récord de un solo juego de la liga y el récord de los Lakers durante 45 años hasta que Bryant lo rompió. Luego se convirtió en el primer jugador de la NBA en superar los 70 puntos, anotando 71 el 11 de diciembre de 1960 contra Nueva York.

Cuando los Lakers se mudaron a Los Ángeles en 1960, Baylor se convirtió en la pieza central de su resurgimiento en Hollywood. West también llegó de West Virginia en 1960, e inmediatamente hicieron clic, promediando 69.1 puntos combinados por juego y convirtiéndose en amigos para toda la vida.

Baylor jugó en solo 48 juegos durante la temporada 1961-62 debido a su servicio militar, sin embargo, los Lakers ganaron la Conferencia Oeste por 11 juegos. Los 61 puntos de Baylor en el Juego 5 de las finales pusieron a los Lakers adelante 3-2, pero perdieron ante los Celtics en tiempo extra en el Juego 7, el pináculo del sufrimiento de los Lakers en manos de Boston.

Frank Selvy falló un tiro en salto de 10 pies que habría ganado el juego en el tiempo reglamentario. En la película de ese momento, Baylor parece listo para obtener el rebote de Selvy, luego desaparece de la pantalla. Baylor sostuvo que Sam Jones de Boston lo empujó fuera de los límites.

"Siempre sentí que ese era nuestro campeonato", dijo Baylor al Riverside Press-Enterprise en 2000.

Nunca se acercó a un anillo.

Los problemas de rodilla de Baylor comenzaron en la temporada 1963-64, pero siguió siendo una estrella durante su lento declive. Jugó su última temporada completa en 1968-69 y se vistió solo esporádicamente hasta que se retiró a los 37 años en el otoño de 1971. Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 1977.

La expansión New Orleans Jazz contrató a Baylor como entrenador asistente para su temporada de debut en 1974, y finalmente se desempeñó como entrenador en jefe durante parte de tres temporadas.

Los Clippers contrataron a Baylor como su vicepresidente de operaciones de baloncesto en 1986, pero la franquicia fue el modelo de ineptitud deportiva durante la mayor parte de su estadía: selección deficiente, fanáticos indiferentes y negocios financieros flacos. La mayoría de los expertos en baloncesto se dieron cuenta de que el propietario Donald Sterling era el culpable de los problemas de la franquicia, mientras que Baylor recibió tanto admiración por su tenacidad como ridículo por las luchas de los Clippers.

Unos meses después de perder ese trabajo a fines de 2008, Baylor presentó una demanda de 2 millones de dólares contra los Clippers, Sterling y la NBA, alegando que fue despedido por su edad y raza. Un jurado del condado de Los Ángeles falló por unanimidad a favor de los Clippers en marzo de 2011, negándose a otorgar daños y perjuicios. Sterling perdió a los Clippers tres años después.

Los Lakers abrazaron a Baylor en los últimos años, y la inauguración de su estatua reunió a varios grandes de la franquicia. La estatua muestra a Baylor con su uniforme dorado número 22 de los Lakers, una pelota en su mano izquierda mientras se eleva hacia el aro para otro momento de brillantez de improvisación.

Además de su esposa e hija, a Baylor le sobreviven un hijo y una hija, Alan y Alison, de un matrimonio anterior, y su hermana Gladys Baylor Barrett.