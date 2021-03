Grandes figuras y títulos “mundiales”

Yoel Adames

Cuando surgió el primer dominicano campeón mundial de boxeo –oficialmente-, Carlos –Teo- Cruz obtuvo dos coronas al derrotar al rey unificado Carlos Ortiz, de Puerto Rico. De esas dos fajas han hablado y escrito muy poco los cronistas del pasado locales e internacionales, por no decir nadie, no existe un testimonio al respecto.

Más de 40 años llevo ligado al boxeo y nunca he visto una fotografía o una información de entonces, de 1968 al 1969, de Teo luciendo por lo menos una de sus fajas.

Él se coronó en el país y yo le pagaría bien caro esa foto a quien la tenga, pero me imagino que no existe; luego nuestro desaparecido “pionero” hizo una defensa exitosa de sus cinturones de peso ligero en California y también sostuvo un encuentro sin los cetros en juego, en Japón; más tarde regresaría a Los Ángeles a exponer su reinado por segunda vez ante el imberbe de 19 años, Mando Ramos, quien se venga de él y lo destrona en 11 rondas.

¿Usted ha visto alguna vez la foto, si, la Teo con una o con sus dos fajas del mundo?

FIGURAS, NO TITULOS: No la vimos ni la veremos, aunque ansío alguna vez verla no hay testimonios porque las fajas eran casi simbólicas, no importaban; el gran valor lo tenía el mérito de ser campeón, la figura del rey.

Hoy día son los organismos y el colorido de sus fajas comerciales lo que cuenta y si el boxeo alguna vez fue un negocio serio y creíble, con solo 8 divisiones y una sola entidad (La AMB avalaba el peso mosca (112 libras), gallo (118), pluma (126), ligero (135), welter (147), mediano (160), semipesado (175) y completo (Más de 200 libras) ya no lo es y su desprestigio es como las olas...

Los monarcas eran venerados por su alta calidad, era una gran cosa ser rey de un peso, las fajas no tenían valor y muchas veces ni se mostraban, subían al ring sin ellas.

¡5 TITULOS POR DIVISION!: De la AMB en adelante hoy existen 4 entidades, se sumaron el CMB, FIB y OMB ¡ah! la IBO se metió a la fila… Las 8 divisiones crecieron con las “Jr” entre ellas, luego se creó la supermosca (115) y la crucero (190) y más tarde las últimas: Paja o Mínimo (105) y la supermediano (168) para llegar a 17 divisiones.

El CMB, principal exponente de estas “reformas”, ahora con sigilo, pero a la vista de todos, ha creado para cada división cinco “coronas mundiales”: campeón interino, súper campeón, campeón regular, Cinturón Diamante, Cinturón Plata, entre otras porquerías.

PESO LIGERO: Por ejemplo, en las 135 libras reinan: súper campeón AMB, FBI y OMB, Teófilo López; AMB Cinturón de Oro, Yvan Mendy (FRA); AMB Interino, Rolando Romero; AMB campeón regular, Gervonta Davis; CMB Diamante, Vacante; CMB interino, Ryan García; CMB Regular, Devin Haney. ¿Qué le parece?

Que gran deporte es este que a pesar de todas las toneladas de polución que le arroja su propia dirigencia, no desaparece y en cambio se recicla.

ALGUNOS NUMEROS: Estos muchachos que dirigen el boxeo internacional están locos, imagínese que todos los organismos “zafaconeando” las papeleticas verdes tengan 5 campeones por categoría, hasta yo buscaré par de fajas muy pronto. No es posible que con solo 4 organismos haya 68 cinturones dizque mundiales, pero si los multiplicamos por 5 entonces serian 340 coronas.

Se acerca el final dele ring si no paran a esos señores.