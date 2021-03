Reales le dan a Pérez $ 82 millones por 4 años

AP

Kansas City

Salvador Pérez aún recuerda haber crecido en la ciudad costera venezolana de Valencia, donde de joven practicaba bateo contra su madre con una escoba y luego jugaba pelota organizada con gente como José Altuve.

Nunca pensó que un día como el domingo fuera posible.

Fue entonces cuando los Reales le dieron al seis veces receptor del Juego de Estrellas un contrato de $ 82 millones por cuatro años, el más rico en la historia del club, que comenzará después de su contrato actual en 2022. El acuerdo vincula a Pérez con la única organización para la que ha jugado. hasta al menos 2025, aunque una opción de club con un valor de $ 13.5 millones también podría mantenerlo en esa temporada.

“Es difícil creer de dónde vengo, dónde crecí, ver la situación que tengo en este momento, me hace sentir muy feliz”, dijo Pérez desde la casa de entrenamiento de primavera de los Reales en Surprise, Arizona. “Mi madre se va a poner feliz. Sé que mi abuela se va a poner feliz. Sé que están emocionados de que esté aquí cuatro años más, tal vez cinco ".

Pérez debe un salario base de $ 13 millones mientras completa su contrato actual de $ 52.5 millones por cinco años. Ganará $ 18 millones la próxima temporada, $ 20 millones cada uno en 2023 y 2024, y $ 22 millones en 2025, de los cuales $ 2 millones serán diferidos sin intereses y pagaderos el 30 de junio de 2027. El acuerdo incluye una compra de $ 2 millones del club de 2026. opción.

El valor del nuevo acuerdo supera el contrato de cuatro años por 72 millones de dólares que los Reales le dieron al jardinero Alex Gordon en 2016.

“A nadie le encanta jugar béisbol más que a Salvador Pérez. Hay jugadores a los que les gusta tanto, pero a nadie le gusta más ”, dijo el gerente general de los Reales, Dayton Moore. "Nadie puede imaginarlo sin estar aquí".

Pérez, que cumplirá 31 años en mayo, no solo se ha establecido como uno de los principales receptores del juego, sino también como uno de los jugadores más queridos en la historia de los Reales. Fue MVP de la Serie Mundial en 2015, cuando el club rompió su sequía de títulos de 30 años, y viene de una temporada en la que bateó .333 con 11 jonrones y 32 carreras impulsadas para ganar su tercer Silver Slugger.

También tiene cinco Guantes de Oro a su nombre, y los Reales cuentan con su capacidad para sacar lo mejor de sus lanzadores para ayudar a una rotación inicial joven y prometedora que esperan que los lleve de regreso a los playoffs.

"Quiero decir, la posición de recepción es sin duda la posición más exigente en nuestro juego", dijo Moore. “Es difícil, creo que casi imposible, ganar campeonatos a menos que tengas a alguien detrás del plato, alguien en la posición de receptor, que sea un líder, eso aumenta la confianza en tu cuerpo de lanzadores. Y Salvy hace todo eso ".

De hecho, Pérez también ha demostrado ser duradero detrás del plato. Apareció en al menos 129 juegos seis temporadas consecutivas, a menudo argumentando en contra de tener días libres, hasta que se perdió toda la temporada 2019 debido a la cirugía de Tommy John.

Regresó para tener una de las mejores temporadas de su carrera durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.

"Es lo mismo con todo el mundo: confía en su personal médico", dijo Moore. “Por supuesto que hablamos de Salvy, pero al final del día, todos lo firmaron porque creen en su ética de trabajo. Creen en la condición de su cuerpo. Creen en su corazón y su mente para jugar. Se pone en condiciones de salir todos los días ".

Pérez también es un favorito personal de John Sherman, el ex copropietario de los indios rivales de la Liga Americana Central, quien lidera el grupo de propietarios que compró a los Reales al fallecido David Glass antes de la temporada pasada.

Sherman convocó una cumbre en Florida en enero que incluyó a Moore, Pérez y varios otros ejecutivos, y fue durante esa reunión que comenzaron a analizar el marco para el nuevo contrato. Terminó por terminar solo unas semanas antes del día inaugural, cuando los Reales esperan dar la bienvenida a unos 10,000 fanáticos al Kauffman Stadium para cada juego.

"Sabes, ellos creen en mí y en lo que hago en el campo", dijo Pérez, "y en todos los fanáticos de Kansas City, ¿sabes?"

Los Royals del pequeño mercado han tenido durante mucho tiempo la reputación de ser tacaños con los contratos, pero el nuevo acuerdo de Pérez es la última señal de que Sherman y los nuevos propietarios están dispuestos a abrir la chequera para poner un ganador en el campo.

Solo en la pasada temporada baja, los Reales firmaron al primera base Carlos Santana con un contrato de dos años y $ 17.5 millones; trabajaron en un agresivo intercambio de tres equipos para contratar al jardinero de los Medias Rojas, Andrew Benintendi; atrajeron al diestro Mike Minor de regreso a la ciudad con un contrato de dos años y $ 18 millones; reforzaron su acosado bullpen al firmar a los ex lanzadores All-Star Greg Holland y Wade Davis, ambos parte de su pasado de campeonato.

También han mostrado su voluntad de recompensar a los suyos. Los Reales comenzaron marzo firmando al antesalista Hunter Dozier con un contrato de cuatro años y $ 25 millones con la esperanza de que pueda recuperarse de una dura temporada 2020.

En cuanto a Pérez, no tenía ningún interés en probar la agencia libre por primera vez después de esta temporada.

"Quiero quedarme aquí", dijo simplemente. "Quiero terminar mi carrera aquí".