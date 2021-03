Paul: ¡10,000 asistencias y contando!

AP

PHOENIX

Chris Paul dice que conoce el secreto de por qué sigue siendo un base armador dominante de la NBA a una edad en la que la mayoría de sus compañeros se están dedicando a entrenar o descubriendo sus próximos pasos en la vida.

"Les dije a los muchachos en el vestuario que tengo el trabajo fácil", dijo Paul sonriendo. "Simplemente se lo paso a ellos".

Paul, de 35 años, continuó agregando al currículum de su carrera digna del Salón de la Fama el domingo por la noche, superando las 10,000 asistencias en la victoria de los Phoenix Suns por 111-94 sobre Los Angeles Lakers.

El 11 veces All-Star alcanzó los 10,000 de manera espectacular, lanzando un pase perfecto alley-oop a Deandre Ayton, quien estaba corriendo por la línea y terminó con un poderoso atasco a dos manos. Paul terminó con un triple-doble el domingo, aportando 11 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes.

Paul es apenas el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar el hito de las 10,000 asistencias junto con John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson y Magic Johnson. A su ritmo actual, Paul pasará a Johnson esta temporada y podría alcanzar a Jackson y Nash.

"Simplemente disfruto verlo obtener estos logros en el camino", dijo el entrenador de los Suns, Monty Williams. "Es asombroso. Recuerdo cuando estaba en la universidad en Wake Forest y nadie podía ver esto en el horizonte. Todo se reduce a mucho trabajo duro, sacrificio, una familia irreal de la que proviene y una dedicación al juego ".

Williams y Paul tienen una relación única, operando casi como iguales en lugar de la habitual dinámica entrenador-jugador. Los dos se conocen desde hace años y Williams fue el entrenador de Paul en Nueva Orleans hace una década. Ahora están reunidos y Williams se enorgullece de llamar amigo a Paul.

"Chris es alguien a quien pediré consejo", dijo Williams. “Es alguien a quien puedo decirle la verdad y él puede decirme la verdad. Tendrías que preguntarle, pero valoro nuestra relación ahora porque ambos somos mayores ".

Más tarde, Williams agregó: “Cuando terminemos con esto, voy a estar controlando a sus hijos cuando estén recibiendo 10,000 asistencias cuando estén en la liga. Creo que es genial tener jugadores cercanos, pero también que puedes entrenar y empujar ”.

La longevidad de Paul en la liga es algo que la joven estrella de Phoenix, Devin Booker, ha observado de cerca. Ahora, compañeros de equipo, el jugador de 24 años dijo que ha sido un privilegio ver de cerca la implacable rutina de Paul de comer bien y cuidar su cuerpo.

"Todos los apodos que recibe, se los merece", dijo Booker. “'The Point God', todo. ... No ves ningún deslizamiento ".

Paul está en su decimosexta temporada en la liga, pero sigue jugando a un nivel de élite. Hizo su undécimo equipo All-Star a principios de este año y está promediando alrededor de 16 puntos y nueve asistencias por juego.

Ahora está en un equipo de Phoenix que tiene un récord de 28-13 y parece listo para saltar a la élite de la Conferencia Oeste. Sus compañeros de su clase de draft pueden estar entrenando estos días, pero Paul todavía disfruta de su "trabajo fácil" de repartir pases perfectos.

"No he terminado", dijo Paul. "Voy a seguir jugando".