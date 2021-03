NFL revisa denuncias de agresión sexual en contra de QB Watson

AP

DALLAS

La NFL dijo el jueves que estaba investigando acusaciones de que el mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, agredió sexualmente a varias mujeres después de que tres masajistas entablaran demandas contra el jugador estrella.

En las demandas presentadas esta semana, dos de las mujeres afirman que Watson las tocó con su pene durante los masajes el año pasado, y la tercera alega que la obligó a practicar sexo oral.

Watson, de 25 años, ha negado ampliamente que actuó de manera inapropiada y dijo que espera limpiar su nombre.

Las mujeres, que no se nombran en las demandas, están representadas por el abogado de Houston Tony Buzbee, quien publicó el jueves una foto de una carta de la NFL en su cuenta verificada de Instagram que decía que la liga había iniciado una investigación. Buzbee luego borró la publicación.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó en un correo electrónico a The Associated Press que el asunto estaba "bajo revisión de la política de conducta personal".

El abogado y el agente de Watson no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

"Nunca he tratado a ninguna mujer con nada más que el mayor respeto", dijo el mariscal de campo en un comunicado publicado en Twitter el martes.

La portavoz de la policía de Houston, Jodi Silva, se negó a comentar si alguna de las presuntas agresiones sexuales fue denunciada a la policía, diciendo que el departamento no identifica a las personas que no hayan sido acusadas de un delito.

Buzbee no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves, pero escribió en una de las demandas que "el comportamiento de Watson es parte de un patrón perturbador de aprovecharse de mujeres vulnerables".

La carta que publicó brevemente fue de Lisa M. Friel, fiscal especial para investigaciones de la NFL. Dijo que es su trabajo "investigar cualquier alegación que pueda involucrar una violación de la Política de Conducta Personal de la Liga". La carta continuaba diciendo que la liga había "abierto una investigación sobre estas acusaciones y para solicitar la cooperación de sus clientes en nuestra investigación".

Según los trajes, las mujeres viven en Texas, Oregon y Georgia y trabajan dando masajes. Dos afirmaron que durante los masajes en marzo y agosto del año pasado, Watson fue sexualmente sugerente, expuso sus genitales y se movió hacia ellos de manera que hizo que su pene tocara sus manos.

La demanda de la tercera mujer describe un comportamiento similar y alega que durante un masaje en diciembre, Watson la "obligó" a darle sexo oral. La mujer no consintió y luego "se desmayó por unos minutos por miedo", dice la demanda.

Los presuntos asaltos tuvieron lugar en una de las casas de mujeres, un hotel de Houston y un edificio de oficinas en la ciudad, según las demandas. Afirman que Watson se conectó con las mujeres a través de las redes sociales, donde anunciaron sus negocios, y llevaron a una de ellas de Atlanta a Houston para recibir un masaje.

Cada mujer está demandando por daños compensatorios y punitivos, así como por las costas judiciales.

El portavoz de los Texans, Omar Majzoub, emitió un comunicado en nombre del equipo el jueves diciendo que la NFL le había informado sobre su investigación. El comunicado dijo que el equipo "se mantendrá en estrecho contacto con la liga" mientras investiga.

“Continuamos tomando en serio este y todos los asuntos que involucran a cualquier persona dentro de la organización de los Houston Texans”, continuó el comunicado. "No anticipamos hacer declaraciones adicionales hasta que concluya la investigación de la NFL".

Watson es uno de los mejores mariscales de campo de la liga y lideró la NFL en yardas por pase la temporada pasada. Firmó una extensión de contrato por cuatro años y $ 156 millones con los Texans la temporada baja pasada, pero se sintió descontento con la dirección del equipo cuando Houston se hundió a 4-12 y solicitó un intercambio en enero.