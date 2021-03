Towns encestó 41 y Wolves vence a Suns 123-119; LeBron guía a Lakers

AP

PHOENIX (AP)- - Anthony Edwards batió su récord personal con 42 puntos, Karl-Anthony Towns sumó 41 y los Timberwolves de Minnesota vinieron desde atrás el jueves para derrotar 123-119 a los Suns de Phoenix.

Los Timberwolves siguen siendo el peor equipo de la NBA con foja de 10-31, pero su juego mejoró tras el Juego de las Estrellas y ganaron tres de sus cinco partidos desde la reanudación. Edwards y Towns guiaron a Minnesota en este, encestando desde toda la pista.

Edwards, que fue el número uno del draft el pasdo verano, convirtió 15 de sus 31 lanzamientos a canasta. Towns fue aún más eficiente, con 15 de 24, incluyendo 5 de 7 en triples. Juancho Hernangómez anotó una clavada a 2,5 segundos del final para sellar el triunfo.

Jevon Carter tuvo un triple justo antes de la bocina del tercer cuarto que le dio a los Suns una ventaja de 91-83. Pero los Wolves no les dejaron tomar ventaja y Towns igualó la pizarra a 107-107 con otro triple a menos de cinco minutos del final. Towns también capturó 10 rebotes y repartió ocho asistencias.

Devin Booker fue el mejor de los Suns con 35 tantos en 13 canastas de 22 tiros. Phoenix encajó su quinta derrota en 23 fechas.

LAKERS 116, HORNETS 105

LOS ÁNGELES (AP)- - LeBron James encestó 37 puntos, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias y los Lakers de Los Ángeles avanzaron a la segunda posición en la Conferencia Oeste el jueves luego de vencer 116-105 a los Hornets de Charlotte, su cuarta victoria al hilo.

Dennis Schröder aportó 22 tantos y siete asistencias para el vigente campeón de la NBA, que superó a Phoenix y se puso a un juego y medio del líder de la liga, el Jazz de Utah, con su sexto triunfo en ocho fechas a pesar de no poder alinear a su as Anthony Davis desde San Valentín.

LaMelo Ball tuvo 26 puntos y siete asistencias en su regreso a casa con los Hornets, que iniciaron una gira de cinco partidos por la Costa Oeste encadenando dos tropiezos por primera vez desde el 5 de febrero.

Aunque James no pudo lograr su tercer triple-doble consecutivo — que habría sido el número 100 de su carrera — dominó sobre la cancha toda la noche y selló el triunfo con una bandeja a 15 segundos del final.

Ball estuvo impresionante en su primer choque contra el equipo preferido de su famosa familia, y donde su hermano mayor, Lonzo, jugó mientras crecía en los suburbios de Chino Hills. Ball fue campeón estatal y se comprometió verbalmente con UCLA cuando era adolescente antes de que su padre, LaVar, lo embarcase en una odisea internacional que terminó con LaMelo como tercero en el draft del año pasado.

BLAZERS 125, PELICANS 93

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP)- - Damian Lillard anotó 36 puntos, 21 en el cuarto inicial, y los Trail Blazers de Portland ganaron el jueves en la noche su segundo partido consecutivo contra los Pelicans de Nueva Orleans, ahora por 101-93.

Carmelo Anthony aportó 15 puntos para los Blazers, que superaron el martes 125-124 a los Pelicans. Enes Kanter terminó con 16 tantos y 13 rebotes.

Zion Williamson consiguió 26 unidades y 10 rebotes para su décimo doble-doble de la campaña con Nueva Orleans.

Anthony acertó un triple que puso a los Blazers en ventaja de 86-76 a principios del último cuarto que fue la mayor diferencia a favor del equipo en el partido.

KNICKS 94, MAGIC 93

NUEVA YORK (AP)- - Julius Randle consiguió su tercer triple doble de la campaña con 18 puntos, 17 asistencias y 10 rebotes para que los Knicks de Nueva York lograran el jueves una apretada victoria por 94-93 sobre el Magic de Orlando.

Evan Fournier anotó 23 tantos pero perdió el balón en la última posesión de Orlando, que sufrió su noveno revés en fila.

También fue el noveno triple doble en la carrea de Randle durante siete campañas en la NBA.

Alec Burks consiguió 21 puntos para los Knicks, que mejoraron su foja a 21-21. Reggie Bullock aportó 20; RJ Barrett 17 y Frank Ntilikina 13.

Nikola Vucevic y Aaron Gordon encestaron 17 puntos cada uno para Orlando.

Nueva York ha perdido sus duelos consecutivos frente a Brooklyn y Filadelfia, los líderes en la Conferencia Este, y cuatro de sus últimos seis en la cuenta general.

HAWKS 116, THUNDER 93

ATLANTA (AP)- - Trae Young y Bogdan Bogdanovic tuvieron 23 puntos cada uno y energizaron a los Hawks de Atlanta que consiguieron su séptimo triunfo consecutivo al vencer el jueves por 116-93 al Thunder de Oklahoma City.

Los Hawks comenzaron la racha de victorias cuando Nate McMillan asumió como entrenador interino y han ganado siete seguidos por primera vez desde que lo hicieron entre el 28 de diciembre del 2016 y el 10 de enero del 2017.

Los Hawks tuvieron la mayor ventaja del encuentro con 27 puntos gracias a un triple de Bogdanovic casi al final del tercer periodo y nunca dejaron que el Thunder se acercara a menos de 17 unidades en la segunda mitad. Bogdanovic, quien jugó 29 minutos como suplente, anotó la mayor cantidad de puntos de esta temporada.

WIZARDS 131, JAZZ 122

WASHINGTON (AP)- - Bradley Beal anotó 43 puntos, Russell Westbrook logró 35 unidades, 15 rebotes y 13 asistencias en su 13er triple-doble de la campaña y los Wizards de Washington se impusieron el jueves 131-122 al Jazz de Utah.

Washington rompió una racha general de cinco derrotas y una de nueve descalabros ante Utah.

Donovan Mitchell igualó su cifra más alta de la campaña de 42 puntos con el Jazz, cuya foja de 29-11 es la mejor en la NBA a pesar de perder cuatro de seis encuentros en marzo. Joe Ingles aportó 34 tantos, la cifra más alta en su carrera, incluidos ocho triples.