Curry y las jugadoras de la WNBA reciben premio Jackie Robinson de la NAACP

AP

SAN FRANCISCO

El trabajo incansable de la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, fuera de la cancha de baloncesto, haciendo campaña por la justicia social, apoyando las causas de las mujeres e incluso entrevistando al Dr. Anthony Fauci sobre la pandemia de coronavirus, está recibiendo elogios de los líderes de derechos civiles.

La NAACP le ha otorgado su premio deportivo Jackie Robinson. Y, por primera vez, la organización de derechos civiles más antigua del país reconoce a más de una persona al honrar a la Asociación de Jugadores de la WNBA.

“Este premio es verdaderamente una experiencia de humildad y honor. Fue una especie de sorpresa cuando haces cosas en la comunidad y hablas sobre cosas en las que crees, se trata del esfuerzo colectivo, no solo yo, sino todos los que me rodean en términos de responsabilidad para cambiar ”, dijo Curry en comentarios. proporcionada a The Associated Press por un portavoz del equipo. Curry no estuvo disponible para una entrevista formal mientras descansaba una lesión en el coxis que sufrió el miércoles por la noche en Houston.

“Realmente no lo haces por el reconocimiento, se trata más del trabajo que estás haciendo, que esta es una gran oportunidad para continuar hablando sobre cosas que son importantes y honrar el legado de Jackie Robinson y lo que él hizo. y el cambio que pudo crear y las barreras que pudo romper y continuar con estas conversaciones ”, agregó Curry. "Así que aprecio el reconocimiento, el honor y si da más inspiración y energía para seguir cambiando las cosas en términos de lo que debe suceder para la comunidad negra en todo el país, entonces estoy totalmente de acuerdo".

Curry, de 33 años, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA de Golden State, celebró un foro de preguntas y respuestas en YouTube con Fauci en marzo pasado cerca del inicio de la pandemia de COVID-19.

“Tomaría prestada una cita de Maya Angelou para describir a Steph y su liderazgo: 'He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir'”, general de Warriors. dijo el gerente Bob Myers en un correo electrónico.

“Steph ciertamente ha hecho que la gente en el Área de la Bahía y en todo el mundo se sienta feliz. Su compromiso con el activismo social y el apoyo a la mujer son otra parte del tejido que conforma la persona que es. Me siento honrado de conocerlo por lo que hace tanto dentro como fuera de la cancha ”, agregó Myers. "Y una muy merecida enhorabuena a las mujeres de la WNBA que continúan persiguiendo sin miedo lo que es correcto".

El premio Jackie Robinson, llamado así por el gran difunto de los Dodgers que rompió la barrera racial del béisbol, reconoce a los atletas por su éxito, así como por su compromiso con la justicia social, los derechos civiles y sus comunidades.

"Tiene una plataforma sólida y la utiliza lo mejor que puede", dijo la compañera de equipo de Curry, Kelly Oubre Jr. "Es una gran persona".

Las jugadoras de la WNBA han sido aplaudidas por su activismo en un movimiento unificado que ha presentado arrodillarse para el himno nacional, mensajes de apoyo a Black Lives Matter y protestar por el tiroteo de Jacob Blake en agosto siguiendo el ejemplo de los Bucks de no jugar.

“Estoy muy orgullosa de las jugadoras de la WNBA por este merecido reconocimiento de su continuo activismo y defensa de la justicia social y la igualdad”, dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, en un comunicado proporcionado a la AP. “Sus plataformas son más grandes que el baloncesto y son modelos increíbles para la próxima generación de atletas y líderes. El Consejo de Justicia Social de la WNBA continúa con su importante trabajo y definitivamente puedes 'contar' con más por parte de los jugadores ".

Las jugadoras de la WNBA también criticaron a la exsenadora de Georgia Kelly Loeffler, republicana y ex copropietaria del Atlanta Dream, por sus críticas a los esfuerzos de justicia social de la liga.

Curry también aplaudió a las mujeres por sus esfuerzos.

“El reconocimiento de la WNBA y lo que han defendido y cómo han usado su plataforma para ser audaces y valientes y hablar por el cambio en cada oportunidad, ese reconocimiento es muy merecido”, dijo Curry. “Son líderes y revolucionarios en términos de usar su voz colectiva y su impacto dentro y fuera de la cancha, así que un saludo a ellos y a todo lo que han hecho y continúan haciendo en términos de liderazgo y uso de su voz”.

Algunas jugadoras de la WNBA lucían camisetas que decían "Vote Warnock" en apoyo del pastor de Atlanta Raphael Warnock, un demócrata que derrotó a Loeffler en una segunda vuelta en enero. Warnock se convirtió en el primer senador afroamericano de Georgia.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, quien habla abiertamente sobre muchos temas, admira a las jugadoras de la WNBA por su activismo.